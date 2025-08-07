Fomentar el fortalecimiento de la cooperación de la cultura internacional, Yakarta celebró un festival cultural japonés

Yakarta, Viva – Gobernador de Yakarta, Pramono anungdeclaró que, como parte del compromiso de Yakarta de convertirse en una ciudad global y miembros del Foro de Cultura de Ciudades Mundiales, su partido apoya festival cultura Japón A gran escala titulada Connext Japan Djakarta Ennichi se retrasará del 6 al 7 de septiembre de 2025.

La ubicación esta vez se encuentra en el área icónica de la ciudad antigua, West Yakarta. Esta exploración es un impulso para el surgimiento de los festivales culturales japoneses que anteriormente se unieron al área de Blok M a través de Ennichisai, que había sido vacío desde 2019.

«Alentamos el fortalecimiento de la cooperación de la cultura internacional en Yakarta. Además, Yakarta es una ciudad y cultura mundial», dijo Pramono, jueves 7 de agosto de 2025.



Gobernador de Yakarta, Pramono Anung

Mientras tanto, presidente de Djakarta Ennichi y miembros DPRD de Yakarta De la facción PDIP, Hardiyanto Kenneth, agradeció el pleno apoyo del gobernador. Según él, la implementación del festival no se puede separar de la colaboración entre partes cruzadas, incluida la comunidad cultural japonesa en Indonesia.

«Animo la creación de espacio creativo para la comunidad, los artistas y la generación joven de amantes de la cultura japonesa», dijo Kenneth.

El festival fue iniciado por la Asociación Cultural Japonesa Indonesia (ABJI) junto con Connext Japan, la IP de la compañía japonesa Wowneas Co., Ltd, que ha estado uniendo activamente la cultura japonesa en el mundo internacional.

No solo presentan puestos culturales de varias prefecturas japonesas, este festival será animado por bazares culinarios japoneses-indonesios, exhibiciones de productos creativos comunitarios, actuaciones de arte modernas modernas y desfile cultural colaborativo de Mikoshi Japón y Ondel-ondel-ondel Jakarta. Tenga en cuenta que este evento es gratuito.

«Connext Japan Djakarta Ennichi no es solo un festival cultural, sino una forma tangible de cooperación estratégica entre Indonesia y Japón involucra al gobierno, las comunidades, los artistas y la comunidad en general», dijo nuevamente.