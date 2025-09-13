Fomentar el desarrollo de MIPYME con discapacidades, Danarksa hizo esto

Yakarta, Viva – PT Danarksa (Persero) o Holding Bumn Danarksa enfatizó sus esfuerzos para alentar el desarrollo Umkm que se gestiona por discapacidad en Indonesia. Uno de ellos es trabajando con Alunjiva con el programa «‘DiFablePreneur para Indonesia inclusive’.

Al programa en curso, que comenzó en 2022, ha asistido más de 100 participantes de MIPYME celebrados en Yogyakarta, Solo, Jepara, y ahora está presente en Medan como uno de los centros económicos más grandes de la isla de Sumatra. Este programa está específicamente destinado a mujeres MIPYME con discapacidad femeninas, con el objetivo de proporcionar acceso a capacitación, asistencia y aumentar la capacidad comercial.

«Programa Diable Preneur para indonesio inclusive Nuestro compromiso es apoyar el empoderamiento de las MIPYME en Indonesia, especialmente para mujeres con mujeres extraordinarias duras. Entendemos que las MIPYME son pioneras por amigos con discapacidades todavía enfrentan limitaciones, tanto el acceso al capital, la asistencia como el acceso adecuado al mercado «, explicó el director de gestión de riesgos y el director interino de Holding Bumn Danarksa, Avianto Istihardjo, citado a partir de su declaración el sábado 13 de septiembre de 2025.

Reveló que las MIPYME con discapacidades, especialmente las mujeres en varias ciudades de Indonesia, todavía enfrentan grandes obstáculos para acceder a la capacitación relevante para sus esfuerzos. A partir de la gestión financiera, el marketing, el diseño de productos, hasta la contabilidad simple.

Según los datos del Ministerio de Coordinación para el Desarrollo y la Cultura Humana, el número de personas con discapacidades en Indonesia alcanzó los 22.97 millones de personas o alrededor del 8.5 por ciento de la población total. La mayoría de ellos eligen caminos empresariales para superar las limitaciones del acceso formal al trabajo.

Al ver la falta de capacitación que está específicamente destinada a las MIPYME para las discapacidades en varias regiones, Danarksa y Alunjiva abierven oportunidades a través del reclutamiento abierto. Luego trabaje con la comunidad local para capturar a los participantes adecuados y brindar apoyo que se adapte a sus necesidades.

«Se espera que la colaboración entre Bumn Danarksa, Alunjiva y las comunidades locales dan a luz a un ecosistema de discapacidad MSME más independiente, productivo y altamente competitivo.

Este programa no solo enfatiza la transferencia de conocimiento, sino que también construye redes, motivación y confianza para las MIPYME femeninas con discapacidades. Con el apoyo adecuado en forma de capacitación, acceso al financiamiento, así como al acceso al mercado, la discapacidad de MSME tiene un gran potencial para crecer y convertirse en un contribuyente importante en la economía nacional.

«Invitamos a todas las partes a fortalecer conjuntamente el ecosistema inclusivo a las MIPYME para las discapacidades, especialmente a las mujeres para hacer una contribución real a las más equitativas y en armonía de Indonesia con Asta Cita», concluyó Avianto.