Fomenta el desarrollo de la infraestructura verde, Meinhardt Indonesia Bidik Kerek Portfolio Project hasta 30 % por año

Yakarta, Viva – Meinhardt Indonesia enfatizó su compromiso de expandir las contribuciones al desarrollo infraestructura Nacional a través de una serie de pasos de inversión estratégica. El enfoque principal está dirigido al desarrollo de energía verde, infraestructura urbana y centro de datos (centro de datos) En los próximos tres años.

Djinadi Gunawan, director gerente de Meinhardt Indonesia reveló que este paso no solo tiene como objetivo fortalecer la posición de Meinhardt en el mercado indonesio, sino también en línea con la dirección del desarrollo nacional hacia una ciudad inteligente, resistente y resistente a la ciudad sostenible.

Con esta estrategia, Meinhardt apunta al crecimiento del valor del contrato en un 30 por ciento por año, al tiempo que aumenta la cartera proyecto Estratégico hasta US $ 2 mil millones por año en los próximos cinco años.

«En el futuro, queremos desempeñar un papel más importante en la creación de una ciudad que sea inteligente, dura, inclusiva y sostenible. En línea con la dirección de la política nacional», dijo Djinadi a partir de su declaración, el martes 30 de septiembre de 2025.

Ilustración de infraestructura de TIC

Este año es un hito histórico para Meinhardt Indonesia, que incluso tiene 50 años. En este momento de oro, Meinhardt sostuvo «50º Jubileo de Oro», una celebración que no solo marcó medio siglo de progreso en Indonesia, sino que también fortaleció el compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo de la urbana e infraestructura que fue innovadora, inclusiva y continua.

Fundada en 1975, Meinhardt Indonesia participó en más de 3.000 proyectos multidisciplinarios en todo el país, desde áreas urbanas, áreas industriales, puertos, hasta edificios icónicos. Algunos proyectos conocidos incluyen Manara Astra, Mori Tower Yakarta, Trinity Tower, Residencia de Anandamaya, apartamento de Firmont Hotel & Service Yakarta, centros de datos de IA, planta de bocadillos PepsiCo, desarrollo de CBD Pik 2, etc.

«Las cinco décadas de este viaje son una prueba de nuestra dedicación para crear soluciones técnicas que no solo son eficientes e innovadoras, sino también sostenibles para la comunidad y el medio ambiente», dijo Djinadi.

La celebración del Jubileo de Oro también refuerza la sinergia de Meinhardt con el Ministerio de Obras Públicas (PU), que está acelerando el desarrollo de la infraestructura nacional basada en el principio de construcción verde, infraestructura inclusiva, así como cooperación gubernamental y de entidad comercial (PPP).

Dody Hanggodo Foto : Ministerio de Obras Públicas (PU)

El Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo expresó su aprecio por el papel de Meinhardt Indonesia participó en el desarrollo de la ciudad y la infraestructura nacional:

«50 años es una historia sobre los pasos de la construcción de ciudades, que conectan puentes, así como edificios e infraestructura que son un símbolo del progreso de la nación. Meinhardt ha estado presente no solo como consultor, sino como un socio estratégico del viaje de Indonesia hacia el futuro con planificación de precisión, supervisión exhaustiva y la última tecnología», dijo DoDdy.