Focus Features compra la película de terror ‘Obsession’ de Curry Barker

Focus Features ha adquirido “Obsesión”, una película de terror de bajo presupuesto del exitoso director de YouTube y primerizo. Ladrón de curry. Según se informa, el acuerdo se cerró por 14 millones de dólares.

Barker escribió y dirigió “Obsession” en su primer largometraje. La película, que se estrenó en la sección de medianoche del Festival Internacional de Cine de Toronto, sigue a un romántico desesperado que hace un trato fáustico para ganarse el corazón de la persona que le gusta. Una versión retorcida del dicho «ten cuidado con lo que deseas» Barker dijo anteriormente Variedad Esa inspiración me llegó después de ver un episodio de «Los Simpson» en el que «Bart recibe una pata de mono y provoca mucho caos».

Focus Features estrenará “Obsession” en los cines en 2026. Universal Pictures International se encargará de la distribución en el extranjero en todos los territorios excepto Francia, Nueva Zelanda y Rusia.

“Obsession” está protagonizada por Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter. Los productores incluyen a James Harris de Teashop Productions, Haley Nicole Johnson de Under the Shell y Christian Mercuri de Capstone Pictures. Capstone representó los derechos mundiales y financió totalmente el proyecto. CAA Media Finance co-representó los derechos nacionales con Capstone.

Barker aterrizó en el radar de Hollywood con el cortometraje de micropresupuesto de 2024 “Milk & Serial”, que se convirtió en un éxito viral después lanzó la película gratis en YouTube. Ya tiene preparado su próximo proyecto, “Anything but Ghosts”, en el que dirigirá y protagonizará, además de coescribir el guión con Tomlinson. Dos prolíficos productores de terror, el fundador de Blumhouse, Jason Blum y Roy Lee, abordaron la película días antes de que “Obsession” debutara en TIFF.

Antes de que el estudio especializado presente “Obsession” el próximo año, Focus Features tiene una programación para 2025 que incluye “Hamnet” de Chloe Zhao, la última colaboración de Yorgos Lanthimos y Emma Stone “Bugonia” y el musical “Song Sung Blue” dirigido por Hugh Jackman y Kate Hudson.