FM Sitharaman llama a GST una reforma revolucionaria en el evento de la industria







Ministro de finanzas sindicales Nirmala sitharaman El sábado participó en la celebración del Centenario de la Industria de Matchbox de Tamil Nadu celebrada en el campus de SSTM College en el área de Kovilpatti del distrito de Thoothukudi.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Matchbox Small Matchbox organizó conjuntamente el evento, la Asociación Global de Industrias de Matchbox de Seguridad, la Asociación de Fabricantes de Matchbox de South India, All India Chamber of Matchbox Industries (Sivakasi) y varias asociaciones de productores de Matchbox de Sattur, Gudiyatham, Tenkasi, Dharmapuri, Pollachi y Kaveripipattinam del distrito de Thothukudi.

La celebración del Centenario fue presidida por el presidente del comité S. Maheswaran, con el vicepresidente SSTM Krishnamoorthy y el secretario general del estado de BJP, Ram Srinivasan presente.

El ministro de Finanzas, Sitharaman, también felicitó e interactuó con las trabajadoras de la industria de Matchbox en Kovilpatti.

Ministra de Finanzas Sra. @Nsitharaman Discutió, los elogió y los honró. Smt @Nsitharaman Felicitó e interactuó con las trabajadoras de la industria de Matchbox el día de hoy en … pic.twitter.com/2vxazk97nr – Oficina de Nirmala Sitharaman (@nsitharamanofccc) 20 de septiembre de 2025

Dirigiéndose a la reunión, el ministro Sitharaman rindió homenaje a las trabajadoras que forman la columna vertebral de la industria de la caja de fondos.

«Las mujeres han impulsado a esta industria hacia adelante, trabajando incluso en condiciones difíciles para sostener a sus familias. Aunque muchos hombres están en esta etapa, al menos una mujer trabajadora también debería haber estado aquí», dijo.

Ella enfatizó que el gobierno del primer ministro Narendra Modi siempre ha priorizado a los distritos sur a pesar de la ausencia de parlamentarios de Tamil Nadu. «Cualquier solicitud realizada con respecto a los distritos del sur, el primer ministro considera inmediatamente», dijo, dedicando el evento a Maneras de PMEl cumpleaños.

«La reforma de GST no es un» mero cambio de impuestos sino una revolución «, dijo, señalando que el» regalo Diwali «del gobierno de PM Modi redujo los impuestos en 375 productos en un 10%, reduciendo los precios del consumidor.

Al llamar al apoyo político, Nirmala Sitharaman instó a las personas a elegir líderes que puedan ayudar al desarrollo, «debe elegir MLA en 2026 y parlamentarios en 2029 que puedan contribuir a su crecimiento. Líderes como Kadambur C. Raju (líder senior de AIADMK) deberían ser elegidos», dijo.

También elogió al presidente del estado de Tamil Nadu de BJP Nainar nangendranLlamándolo cariñosamente «Pannaiyar», como lo hacen los lugareños.

Sitharaman también visitó la exposición sobre productos de la industria de Matchbox celebrada como parte del evento del centenario.

Los líderes de BJP, incluido el presidente estatal Nainar Nagendran, el presidente del ala de las mujeres nacionales, Vanathi Srinivasan (MLA), y el ex ministro y líder de AIADMK Kadambur Raju, se dirigieron a la reunión. Los líderes de la industria, incluido el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes Pequeños Matchbox, M. Paramasivam, también pronunciaron discursos.

La celebración atrajo a más de 10,000 fabricantes y trabajadores de Matchbox de todo Tamil Nadu, incluidos Sivakasi, Kovilpatti y Tenkasi. También se organizó un campamento médico para los trabajadores, y se organizó alimentos para los participantes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente