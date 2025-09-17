Flyjaya prepara la ruta de Jakarta -Jember, espera la bendición del Ministerio de Transporte

Yakarta, Viva – Aerolínea Flyjaya Flight planea abrir una nueva ruta Yakarta –Jembre. El vuelo inaugural se dirigió el 23 de septiembre de 2025, pero la implementación aún estaba esperando un permiso oficial.

Esta ruta conectará el aeropuerto de Halim Perdanakusuma (HLP) en Yakarta con el aeropuerto de notohadinegoro (JBB) en Jember. Se dice que la preparación técnica se completó de acuerdo con los estándares operativos.

La compañía enfatizó que los nuevos servicios solo se abrirán después de que se cumplan todas las regulaciones. La coordinación con el Ministerio de Transporte aún está en curso para obtener la aprobación final.

«Nuestro compromiso es garantizar que se cumplan todos los aspectos de la operación y las regulaciones», dijo Ary Mercyanto, director de Commerce Flyjaya, citado a partir de una declaración oficial, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

La fecha objetivo del vuelo inaugural se presenta como parte de la planificación operativa. Según Ary, «esta es una forma de nuestro compromiso de proporcionar conectividad aérea eficiente, segura y asequible».

También se espera que la apertura de la ruta de vuelo respalde los esfuerzos de los gobiernos locales para fortalecer la conectividad. Flyjaya evaluó que la existencia de la ruta podría acortar el momento de los viajes comunitarios.

Además de facilitar la movilidad, se espera que el nuevo carril tenga un impacto en la economía local. El potencial para mejorar el sector turístico es también una de las preocupaciones.

La compañía llama a la flota y al equipo preparados para cumplir con los estándares de seguridad. Este paso se considera importante para que el servicio pueda ejecutarse sin problemas desde el primer día.

La coordinación también se llevó a cabo con el gerente del aeropuerto de Nodohadinegoro. Esto estaba destinado a garantizar la preparación de las instalaciones para apoyar las nuevas operaciones de ruta.