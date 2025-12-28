Karawang, VIVA – Se observó que el retorno de las vacaciones de Navidad en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek (Japek) era intenso el domingo (28/12/2025) por la noche. Miles de vehículos desde Cikampek hacia Yakarta y sus alrededores atestaron la ruta principal, especialmente en la zona de Karawang, en Java Occidental.

La densidad del tráfico está dominada por los vehículos privados que regresan a Jabodetabek después de pasar las vacaciones de Navidad. En varios puntos se observó que la velocidad de los vehículos disminuía hasta alcanzar un ritmo lento.

Flujo de retorno navideño congestionado y contraflujo extendido al oeste de Karawang Foto : Agung Prasetio/tvOne/Karawang

El seguimiento sobre el terreno muestra que se produce una congestión importante alrededor del kilómetro 55 de la carretera de peaje Yakarta-Cikampek. En este punto, los conductores sólo pueden viajar a velocidades inferiores a 30 kilómetros por hora. El flujo de tráfico se ve obstaculizado ocasionalmente debido a la confluencia de flujos de vehículos desde el peaje de East Karawang hacia Yakarta.

Además del gran volumen de vehículos, el estado resbaladizo de las carreteras debido a la lluvia también afecta la fluidez del tráfico. El conductor optó por conducir despacio para evitar el riesgo de accidente.

Para reducir la congestión, el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional (Korlantas) junto con Jasa Marga implementaron ingeniería de tráfico en forma de un sistema de contraflujo de un carril hacia Yakarta. Esta política se implementó como un esfuerzo por acelerar el flujo de vehículos en el pico de retorno durante las vacaciones de Navidad.

Anteriormente, se implementó el contraflujo desde el kilómetro 65 al kilómetro 55 de la carretera de peaje Yakarta-Cikampek. A medida que aumentó el volumen de vehículos, la ingeniería de tráfico se amplió desde el kilómetro 70 hasta el kilómetro 47 en Karawang occidental.

Se estima que el flujo de retorno del domingo por la noche será el pico de la segunda ola durante las vacaciones de Navidad. Esta condición se desencadenó con el regreso de las actividades de las oficinas, tanto de los empleados privados como de los funcionarios estatales (ASN), que debían comenzar a operar con normalidad al día siguiente. (Reporte de Agung Prasetio, tvOne, Karawang)