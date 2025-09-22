Yakarta, Viva – Banco Sental Porcelana (PBOC) se mantiene oficialmente tasa de interés préstamo (Préstamo principal de préstamo/LPR) el lunes 22 de septiembre de 2025. El decreto del gobierno de Beijing es contrario a política tomado Banco Sentral Estados Unidos, la Fed y el Banco Indonesia (BI) que son compactos para reducir la tasa de interés de referencia.

PBOC mantiene una tasa de interés de referencia de préstamo de un año a 3.0 por ciento, mientras que la tasa de interés de referencia de cinco años es del 3.5 por ciento. La decisión de mantener esta tasa de interés ha estado ocurriendo durante cuatro meses consecutivos.

El banco central estaba reduciendo la última tasa de interés del préstamo de 10 puntos básicos (BP) en mayo de 2025, que fue el esfuerzo del gobierno de Beijing para mantener la economía nacional. La decisión de PBOC está en línea con las expectativas de los economistas que consideran la autoridad china para posponer los pasos de un gran estímulo en medio de la recuperación del mercado de valores reciente

«El enfoque de Beijing ha cambiado de la gestión de riesgos a la estimulación del crecimiento, cambiando de la deflación tolerante a la reflexión económica», dijo el gerente de Mitra y CIO en Lotus Asset Management, Hong Hao, citado de CNBC International el lunes 22 de septiembre de 2025.

La segunda exportación de los países económicos más grandes también disminuyó a un 4,4 por ciento en agosto de 2025. Esta cifra se ha convertido en el crecimiento más bajo desde febrero de 2025, se reduce el impacto del envío y las políticas comerciales de los Estados Unidos dirigen a la transbordo a las exportaciones de carga a terceros países.

El equipo economista de Barclays destacó la economía del país en el tercer trimestre de 2025 deteriorando a medida que la recesión del sector inmobiliario, donde se desplomaron casi todos los indicadores de vivienda. La situación se ve exacerbada por la falta de estímulo fiscal y una fuerte acción contra el exceso de capacidad que inhibe la producción industrial.

Barclays estima que el PIB de China crecerá un 4,5 por ciento en 2025. La razón es una desaceleración más nítida que las estimaciones a pesar de que el gobierno brindará apoyo político al final del año.

Según Hao, China debe detener la acumulación de activos ineficientes porque ha alcanzado el punto más bajo debido a la deuda y. También dijo que el gobierno de Beijing debería reducir la inversión improductiva.

El mercado estima que el PBOC reducirá las tasas de interés en los siete días reversos y la tasa de interés principal del préstamo de 10 pb en el trimestre IV-2025. Además, la reducción en 50 pb en la relación de los requisitos de reserva.

La economía del país de la cortina de bambú empeoró en agosto de 2025, donde los principales indicadores no cumplieron con las expectativas. Las ventas minoristas se desaceleraron al 3.4 por ciento y la producción industrial debilitó el 5.2 por ciento, que fue el nivel más débil desde agosto de 2024.

La inflación china tampoco logró cumplir con las expectativas del mercado. La deflación a precios mayoristas continúa ocurriendo durante casi tres años.