Florida QB Sensation DJ Lagway con pestañas para llevar a los Raiders de regreso a la contención de playoffs

En lo que ciertamente califica como uno de esos escenarios «demasiado tempranos», los Raiders de Las Vegas podrían estar mirando una alta selección de draft en 2027, dos años más adelante, y podrían usarlo para tomar su quarterback del futuro, Florida Gators Sophomore Sensation DJ Lagway. El De 20 años de Willis, TexasSuperó la clase de reclutamiento de 2024, y no se vuelve elegible para el draft de la NFL hasta después de la temporada 2026.

Pero en las predicciones temprano, si no «demasiado temprano», lagway se ve casi por unanimidad Como una selección de los cinco mejores draftPosiblemente la selección general número 1, encabezando una clase de draft vista como una de las más profundas en años.

Lagway llamó ‘mariscal de campo de franquicia potencial

«Los proyectos del draft de la NFL 2027 serán increíblemente buenos. La temporada de fútbol universitario 2024 fue el año del verdadero estudiante de primer año, ya que muchos jugadores han mostrado una habilidad superestrella inmediatamente fuera de la escuela secundaria». escribió Max Chadwick de Enfoque profesional de fútbol A principios de este verano. «No sería una clase de draft especial sin al menos un mariscal de campo de franquicia potencial».

Ese mariscal de campo, según Pffes Lagway, quien «tiene todo el talento del brazo para convertirse en una selección general número 1 en 2027».

«Puede tener más talento de brazo que cualquier otra persona en el fútbol universitario y solo necesita ajustar su juego de pies y su precisión para convertirse potencialmente en el mejor mariscal de campo de la nación», escribió Chadwick.

Florida QB’s 2025 Off TP Explosive Start

Después de completar 115 de 192 intentos de pase Como un verdadero estudiante de primer año para 1.915 yardas y 12 touchdowns, aunque con nueve intercepciones, Lagway llevó a su 2025 un comienzo explosivo.

Mientras que el oponente de Florida’a, la Universidad de Long Island, fue seriamente superado, los 15 de 18, 120 yardas, tres touchdown sin una intercepción no pudieron evitar llamar la atención, ya que él llevó a los Gators a una victoria por 55-0.

Entonces, ¿cuál es el escenario en el que los asaltantes obtienen Lagway?

Cómo los Raiders podrían conseguir el mariscal de campo superior

Primero, proyectar el draft de orden incluso un año es un poco una crapshoot, por no decir nada de dos años. Pero basado en actuaciones de 2024Solo hay unos pocos equipos que parecen continuar ocupando el sótano de la NFL durante los próximos años. Con solo tres victorias la temporada pasada, Las Vegas tiene una colina empinada para subir para volver a la disputa de playoffs.

Proyectos de análisis de ESPN Los Raiders con 7.5 victorias en 2025. Pero los Cleveland Browns en un proyecto de 6.1 proyectados ocupan la posición inferior, y eso no está muy lejos de la proyección de los Raiders. Claramente hay espacio para la variación con cualquiera de los equipos. Pero, ¿quién necesita un mariscal de campo más entre los equipos de baja ganancia?

El actual abridor de los Raiders, Geno Smith, tendrá 37 años en la temporada 2027 y no se elevó al nivel de un mariscal de campo de la NFL de calidad hasta 2021 con los Seattle Seahawks. Ese fue su primer año con una calificación de más de 100, que también logró en 2022. Pero en las últimas dos temporadas regresó al rango de 92-93, aún respetable pero probablemente no a nivel de playoffs, y lo que es más importante, una señal de disminución en sus habilidades.

Los New England Patriots también ganaron solo cuatro juegos la temporada pasada, pero aparecen establecidos en el lugar de QB con la selección general de 2023 No. 3 Drake Maye. Los titanes de tres victorias Tennessee Acabo de usar el 2025 No. 1 en general Elige al ex salón de cilindros de señales de Miami. Los Gigantes de Nueva York, también con solo tres victorias en 2024, parecen Ver Jaxson Dart – Su propia selección de primera ronda de 2025, 25 en general fuera de Mississippi, como su solución a largo plazo en el centro.

Eso deja a los Raiders y los Browns, a menos que Cleveland realmente crea que Cualquiera de sus novatos este añoLa selección de la tercera ronda Dillon Gabriel de Oregon o el quinto asalto Shedeur Sanders, se convertirá en un jugador de franquicia en las próximas dos temporadas.

De cualquier manera, aparece el draft de 2027 repleto de mariscales de campoincluyendo Nebraska Cornhusker Dylan Raiola, el estado de Ohio, Buckeye Julian Sayin y Florida State Seminole Luke Kromenhoek. Entonces t﻿La posibilidad sigue siendo que incluso si los Raiders no califican para la selección general número 1, aún recibirán su oportunidad en Lagman.