Florence Pugh habla por Palestina: el silencio ‘es complicidad’

Florencia Pugh habló Palestina En un evento de recaudación de fondos en Londres el miércoles por la noche, pidiendo a la multitud que presente «presión sobre los gobiernos» sobre el conflicto en curso en Gaza.

La estrella de «Midmommar» y «Thunderbolts» apareció en Juntos para Palestina en OVO Arena Wembley, donde fue presentada por su compañero actor Riz Ahmed y pronunció un discurso rápido pero efectivo.

«Voy a mantenerlo breve y simple. Ha sido una noche tan especial ser parte de eso, presenciarlo. Gracias por aparecer», comenzó Pugh. «Una pequeña nota: el silencio frente a tal sufrimiento no es neutralidad. Es complicidad».

Ella continuó: «La empatía no debería ser tan difícil y nunca debería haber sido tan difícil. Voy a dejar eso contigo. Disfruta el resto de tu noche, presión sobre los gobiernos y bien hecho por estar aquí».

El apilado para la alineación de Palestina también incluyó a Gorillaz, King Krule, Brian Eno, Pink Pantheress, Cat Burns, Bastille, James Blake, Sampha y más. Durante su discurso, Pink Pantheress se hizo eco del sentimiento de Pugh, diciendo: «Tenemos la responsabilidad de usar nuestras plataformas. La neutralidad o el silencio no deberían ser una opción. Dale su voz a Palestina. Y cuando su voz se vuelva ronca, cuelgue sus banderas, use su keffiyeh. Muestre que estamos aquí».

Pugh ha expresado la guerra en Gaza antes, Firmar una petición Dirigido al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, pidiéndole que ponga fin a la «complicidad de los horrores en Gaza» del país.

«La historia está escrita en momentos de claridad moral. Esta es una», continuó la carta. «El mundo está mirando y la historia no olvidará. Los niños de Gaza no pueden esperar otro minuto. Primer ministro, ¿qué elegirás? ¿Complicidad en los crímenes de guerra o el coraje de actuar?»

