Florence Pugh dice que el abuso de ‘Midsommar’ causó depresión durante seis meses

Florencia Pugh ha sido honesto en entrevistas previas sobre no hacer papeles como “Pleno verano» de nuevo porque abusó de su salud mental para poder interpretar al personaje (en este caso se trataba de Dani, una desconsolada americana que sufre un colapso psicológico cuando se une a un viaje con su tóxico novio). Ahora en una nueva entrevista en «El podcast de Louis Theroux» El nominado al Oscar revela que el agotamiento emocional del rodaje de “Midsommar” le llevó a seis meses de depresión.

«Simplemente no puedo agotarme de esa manera porque tiene un efecto en cadena», dijo Pugh. «Creo [‘Midsommar’] Me puso triste durante unos seis meses después y no sabía por qué estaba deprimido. Regresé después de filmar ‘Mujercitas’, que fue una experiencia muy divertida y obviamente con un tono completamente diferente al de ‘Midsommar’, así que creo que dejé de lado todo eso. Y luego, cuando llegué a casa para Navidad, estaba muy deprimido y pensé: ‘Oh, creo que eso es de ‘Midsommar», y no me ocupé de ello y probablemente no debería volver a hacerlo».

“Midsommar” fue el segundo trabajo como director del cineasta de “Hereditary” Ari Aster. La película requería que Pugh interpretara a un personaje «en un estado de vida tan horrible», explicó el actor, y Pugh respondió sumergiéndose de cabeza en el colapso emocional de Dani.

“Nunca había visto ese nivel de dolor o salud mental en la forma en que me pedían en la página”, dijo Pugh en el podcast. «Para eso, realmente me esforcé. Al principio, simplemente me imaginaba escuchar la noticia de que uno de mis hermanos había muerto, y luego, hacia la mitad del rodaje, pensé, oh no, en realidad necesitaba imaginar los ataúdes. Y luego, hacia el final del rodaje, en realidad iba al funeral de toda mi familia».

«No era sólo llorar. Necesitaba sonar adolorido», continuó Pugh. «Nunca había hecho algo así antes y pensé, bueno, esta es mi oportunidad. Necesito intentarlo. Y básicamente me haría pasar por un infierno. Pero ya no hago eso. Realmente me jodió».

Después de terminar “Midsommar”, Pugh viajó inmediatamente al set de Boston de “Mujercitas” de Greta Gerwig. La nominada al Oscar se sintió abrumada por la emoción durante el cambio de película e incluso rompió a llorar en el vuelo al set de “Mujercitas” en Boston cuando se dio cuenta de que dejaba a Dani en el pasado.

«Mi cerebro obviamente sentía simpatía por mí mismo porque había abusado de mí mismo y realmente había manipulado mis propias emociones para conseguir una actuación, pero también sentí pena por lo que había hecho», dijo Pugh. «Fue muy, muy extraño y nunca me he preocupado por mis personajes desde el día que terminé. Pero [Dani] fue el que sentí como si la hubiera dejado en ese campo con el equipo de filmación simplemente filmando su llanto”.

Cualquier abuso que sufrió Pugh durante la realización de “Midsommar” fue estrictamente autoinfligido y no tuvo nada que ver con Aster. Ella siempre no ha tenido más que elogios para el director, y una vez le dijo Los New York Times el año pasado que es «peculiar en cierto sentido como un genio loco» y «un comediante de corazón». Y añadió: «Una vez que te ríes de una cosa, él intentará hacerte reír de todas las demás. Seguirá adelante y todos llorarán de risa».

“El podcast de Louis Theroux” ya está disponible en Spotify.