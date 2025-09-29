Florence Pugh, David Byrne para el podcast de Louis Theroux Temporada 6

«El Louis Theroux Podcast ”ha presentado su lista de invitados de la temporada 6, incluidos Florencia Pugh, David Byrne y Malala Yousafzai.

El Spotify y Mindhouse Podcast, organizado por el galardonado periodista británico, debutará nuevos episodios a partir del 7 de octubre. Junto a Pugh, Byrne y Yousafzai, otros grandes nombres sentados con Theroux incluyen al comediante y escritor Steve Coogan y el ícono de «Monty Python» Michael Palin. Se anunciarán más invitados en las próximas semanas.

Desde el lanzamiento de «The Louis Theroux Podcast» en 2023, Theroux, conocido por su estilo de entrevista conversacional y su habilidad para que las celebridades se abran, ha acumulado un impresionante arsenal de entrevistas, con la temporada 5 con personas como Ed Sheeran, Bella Ramsey, Sean Penn y Little Simz. Algunos episodios de titulares del archivo incluyen Paul Mescal, Sharon Stone, Barry Keoghan, Nick Cave, Tracey Emin, Armie Hammer y Mia Khalifa.

«¿Quién está listo para una porción generosa de vaina salada caliente? Sí, ‘El podcast de Louis Theroux’ ha vuelto a otra carrera y esta vez somos serios (y ocasionalmente cómicos)», dijo Theroux en un comunicado. «Tenemos a Steve Coogan. Tenemos a Florence Pugh. Tenemos a David Byrne. Tenemos Malala Yousafzai. Tenemos a Michael Palin. Tenemos otras personas que no estoy permitido decirle … Es un Smorgasbord. Es una panaply. Es una cornucopia. Es un omnium. Asustado.

«The Louis Theroux Podcast» está disponible en todas las plataformas de podcast con episodios de video exclusivamente en Spotify. Mira el trailer de la temporada 6 arriba.