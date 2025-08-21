Floq está listo para obedecer las reglas del impuesto criptográfico, pero hay condiciones

Badung, Viva – El gobierno ha renovado las disposiciones fiscales para Un activo criptográfico a través del Ministro de Regulación de Finanzas o PMK No. 50/2025.

Leer también: Adoptar a 3 millones de usuarios con solo RP1,000



Política Solo relacionado con los impuestos de los activos criptográficos fue reemplazar la regulación anterior, a saber, PMK No 68/2022.

En esta marca de marca, el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) ajusta el esquema de imposición impuesto criptográfico Como un instrumento financiero que finalmente plantea la carga fiscal.

Leer también: Chatgpt vs Poe AI: Strong ADU haciendo investigación de mercado y activos criptográficos



PMK No. 50/2025 de hecho regula que la presentación de activos criptográficos no está sujeto al impuesto al valor agregado (IVA), en contraste con las reglas anteriores que usan el IVA en cada transacción de activos criptográficos.

Sin embargo, otros servicios que respaldan el comercio criptográfico todavía están sujetos al IVA, por ejemplo, la provisión de instalaciones electrónicas utilizadas para facilitar las transacciones comerciales y la verificación de las transacciones de activos criptográficos por parte de los mineros.

Leer también: IndoDax enfatiza la necesidad de un largo estudio del discurso de los activos criptográficos para ser reservas del estado



Además, hay un aumento en las tarifas de IVA en las transacciones criptográficas. En PMK 68/2022, la tarifa se establece en 0.1 por ciento del valor de transacción; Mientras que en PMK 50/2025, aumentó a 0.21 por ciento.

AzotadoPlataforma digital de activos criptográficos, coordinada con la Dirección General o la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas y la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) para reducir la cantidad de impuestos criptográficos.

Respondiendo a esto, el fundador de Floq, Yudhono Rawis, afirmó cumplir con las reglas que han sido implementadas por el OJK. Sin embargo, la aplicación de impuestos criptográficos es en riesgo de hacer que los usuarios sean resistentes a los activos criptográficos de transacción.

«Continuamos dialogando con la Dirección General de Impuestos y OJK para que se pueda reducir el impuesto criptográfico. Debemos ver la práctica de otros países que tienen impuestos más bajos, pero que pueden adoptar mejores activos de criptografía y pueden tener un impacto económico», dijo en Badung, Bali, miércoles 2025.

Además, actualmente la industria de los activos criptográficos en Indonesia continúa mostrando un crecimiento significativo. Basado en datos de OJK, el número de clientes de activos criptográficos en Indonesia ha penetrado en más de 15 millones de usuarios a partir de junio de 2025.

Floq pudo ganar casi 1 millón de usuarios registrados en menos de 3 meses desde su lanzamiento el 30 de mayo de 2025. A finales de 2025, está dirigido a alcanzar 3 millones de usuarios registrados.

Esta plataforma tiene permisos embolsados y es supervisada por OJK y cumple con las regulaciones aplicables. Floq también tiene una certificación ISO 27001, implementando el proceso Conozca a su cliente (KYC), Inspección del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK), así como de monitoreo de transacciones en tiempo real.

Sin embargo, Yudhono dijo que la inversión de activos de criptografía tiene desafíos en Indonesia. La mayoría de las personas que no están familiarizadas con los activos criptográficos están preocupados de que su dinero de inversión desaparezca fácilmente.

Admitió que solía haber un estigma de que los productos financieros que no estaban regulados y supervisados por el OJK se incluyeron en una categoría peligrosa o tenían un alto riesgo.

De hecho, los activos criptográficos que anteriormente estaban bajo el acuerdo y supervisión de la Agencia de Supervisión de Comercio de Comerciales (Bappeebti) fueron transferidos a OJK y Bank Indonesia (BI) desde el 10 de enero de 2025.

Floq, como plataforma con licencia y OJK supervisado, tiene un alto nivel que se aplica a la banca tanto en términos de seguridad de datos a la protección del cliente.

«Lanzamos un negocio cuando los estándares y regulaciones son claros. La confianza pública debería ser mejor en este momento», dijo.