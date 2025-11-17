Flexionar la tendencia es ahora un deporte, Hyrox vuelve a ser un favorito

Jacarta – El mundo del fitness en Indonesia continúa moviéndose dinámicamente. Después de la era del powerlifting y las diversas tendencias en clases grupales, ahora es el turno deporte carrera de fitness basada en la que domina el interés público. Uno de los cuales es Hyroxun concepto de entrenamiento híbrido que combina carreras y desafíos funcionales en una serie de competiciones.

Este fenómeno se sintió con fuerza en el Fitness Fest 2025. Miles de participantes de varias ciudades acudieron para participar en intensas clases que iban desde Les Mills hasta la mini simulación de Hyrox, que fue lo más destacado. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Según Triesca Arisandy, directora de Fitness Evolution Wellness Indonesia, Hyrox está creciendo rápidamente porque ofrece una experiencia de competición en la que pueden participar personas de distintos niveles.

«El fitness es muy amplio, sí. Por ejemplo, ahora hay modelos como Hyrox, dicen entrenamiento híbrido. Bueno, actualmente la tendencia es correr, y también modelos de carreras de fitness», dijo al conocerlo en el evento.

Triesca explicó que Hyrox presenta muchas categorías, desde relevos de cuatro, dobles hasta individuales para participantes que ya tienen confianza. Para principiantes, el club ofrece la clase Hyrox Foundational, que ahora es una de las clases más populares.

«Así que, en realidad, si quieres empezar, empieza. No tengas miedo, lo más importante es que nuestro principal objetivo es promover el deporte», añadió.

No solo de Yakarta, los participantes de FFX 2025 también vinieron de Bandung, Yogyakarta, Semarang y Surabaya. Muchos prueban Hyrox en formato mini antes de atreverse a participar en carreras oficiales. Este gran entusiasmo demuestra que el ejercicio ya no es sólo una rutina, sino también parte de una tendencia de estilo de vida.

En la misma ocasión, Binda Abdillah, directora de comunicaciones de marketing de Evolution Wellness Indonesia, evaluó que Hyrox y la tendencia de las carreras de fitness eran el principal imán porque ofrecían una sólida experiencia comunitaria.

«Ver el entusiasmo y la energía de los participantes de hoy es realmente extraordinario. Esta es una prueba de que el fitness no es sólo un deporte, sino también una cuestión de comunidad, unión, motivación y es parte de un estilo de vida activo en Indonesia», afirmó.