‘Flana’ de Zahraa Ghandour marca un momento histórico para las mujeres iraquíes

En el Aeropuerto Internacional de El Cairo de este año. Festival de Cine, cineasta iraquí Zahraa Ghandour marca un hito notable con “Flana”, un documental centrado en las realidades vividas por las mujeres iraquíes. Después de su estreno mundial en Toronto, la película llegó a El Cairo como parte de la competencia Horizontes del Cine Árabe, no sólo como un debut prometedor sino como una obra poco común en el cine iraquí, moldeada por una mujer que vive dentro del país y se centra en historias con demasiada frecuencia marginadas o silenciadas.

El camino de Ghandour hacia el cine comenzó hace más de una década, no en la escuela de cine, sino en la televisión iraquí. Con apenas 20 años, comenzó a presentar y eventualmente a dirigir el popular programa documental “52 Minutes”, programa que ahora llama su “fundación”. Semana tras semana, viajó por todo el país para informar sobre cuestiones sociales como el matrimonio precoz, la violencia doméstica, las leyes injustas y las cárceles de mujeres: historias tan omnipresentes que tanto sus colegas como el público bromeaban diciendo que sólo trabajaba en “cuestiones de mujeres”. Sin embargo, para Ghandour, estos no eran “problemas de mujeres”, sino realidades sistémicas que las mujeres iraquíes enfrentan todos los días. «Había infinitos temas que cubrir», recuerda. «Y me encantó. Fui a todas partes de Irak gracias a este espectáculo».

Pero incluso cuando actuó en varias películas independientes iraquíes, sintió que ninguna iba lo suficientemente lejos. «Todas trataban sobre mujeres complicadas, pero ninguna estaba escrita ni dirigida por mujeres», señala. Cuando comenzó a trabajar en “Flana” en 2018, se dio cuenta de que ya no podía esconderse detrás de las historias de otras mujeres sin confrontar la suya propia. Cuando era niña, recuerda haber sido tratada como “menos” que su hermano, no por él, sino por una sociedad estructurada para celebrar a los niños en detrimento de las niñas. “Sentí que me estaba perdiendo la verdad si no hablaba de la historia que más conocía”, reflexiona. «Todo está conectado».

“Flana” comienza con la desesperada búsqueda de Ghandour de su amiga de la infancia, Noor, cuya desaparición dos décadas antes la persigue hasta el día de hoy. Se expande hacia una excavación de la violencia sistémica que enfrentan las mujeres iraquíes, desde las tradiciones patriarcales hasta los fallos legales no resueltos del país en torno a los asesinatos por honor. Para Ghandour, lo personal se convierte en un grito de guerra. «Si estas cuestiones personales no se abordan de manera justa, entonces son políticas», argumenta. “La gente debería gritar sin parar en las calles para evitar que las niñas sean arrojadas a la calle, para evitar que estos criminales asesinen a sus esposas e hijas, para tener leyes justas”.

Sin embargo, llevar esa verdad a la pantalla requirió no sólo claridad artística sino también una estrategia constante y un riesgo inmenso. Ghandour habla abiertamente del miedo que ha acompañado al proyecto desde el principio. “A veces temo la reacción física”, admite, señalando su preocupación por las represalias. Estaba más nerviosa por su estreno árabe en El Cairo que por Toronto “debido a cómo piensa esta sociedad y porque había muchos iraquíes en la audiencia, estaba nerviosa por la posible reacción”.

Su preocupación surge de la experiencia. Cuando habló públicamente sobre la violencia de género en el pasado, la acusaron de “destruir la imagen iraquí”, como si reconocer la injusticia fuera una traición más que una exigencia de rendición de cuentas. “Hay mucha negación en la sociedad”, lamenta. «La gente lo toma como algo personal porque no están haciendo nada al respecto».

Durante la producción, a menudo tuvo que mentir a las autoridades para poder filmar de manera segura, presentando una sinopsis falsa sobre mujeres iraquíes empoderadas que estaban obteniendo oportunidades. Dentro de casas privadas, salas de parto y refugios, las mujeres que le permitieron filmar le confiaron sus identidades y, en algunos casos, sus vidas. Varias mujeres inicialmente se negaron a aparecer ante la cámara, aunque una cambió de opinión después de generar confianza con Ghandour. Incluso entonces, Ghandour tomó la difícil decisión de eliminar personajes enteros de la película si temía por su seguridad. En un caso, excluyó a una figura clave porque presentar su historia podría exponerla a represalias.

El núcleo de la película, sin embargo, se centra en dos mujeres: la tía de Ghandour, una partera cuyo hogar se convierte en refugio, y Natalie, también conocida con el seudónimo de Leila, cuyo viaje a través de refugios y violencia familiar revela el coste humano del vacío legal de Irak en lo que respecta a las mujeres. Ambas mujeres han visto la película. La tía de Ghandour ofreció una respuesta emotiva y alentadora, mientras Natalie quedó impactada por su apariencia en pantalla, consciente de la cirugía reconstructiva que necesita para su mentón lesionado, resultado de la violencia que enfrentó. El equipo ahora está ayudando a recaudar fondos para la operación.

El título de la película captura el borrado contra el que lucha Ghandour. En Irak, “flana” es un término utilizado para referirse a una mujer cuyo nombre se olvida o se descarta, “como si no fuera digna de mencionarse”, explica. Deliberadamente lo convirtió en un nombre, una presencia.

A nivel internacional, “Flana” llega en un momento en el que las directoras árabes están ganando una visibilidad sin precedentes. Ghandour, que acaba de proyectar la película en IDFAve claramente este impulso. “Las mujeres trabajan cada vez más en películas y tienen la oportunidad que merecen”, observa. En Irak, la película llega en medio de un cambio pequeño pero significativo: el país emitió su primer fondo público para cine este año, y jóvenes cineastas de las generaciones de los 80 y 90 están forjando un camino sin escuelas de cine formales ni una infraestructura industrial establecida.

Sin embargo, “Flana” es singular. Es la primera película iraquí sobre mujeres realizada por una mujer que vive en Irak. “Eso me importaba más que ser seleccionada por un festival importante”, comenta. «Es un punto en el camino, uno de muchos. Pero se nota».

El Cairo, inesperadamente, se convirtió en un punto de inflexión. “No esperaba que a la gente le importara”, recuerda sobre la proyección de la película con entradas agotadas en la Ópera. «Que el teatro estuviera lleno cambió algo en mí. Me dio confianza, en ‘Flana’ y en el público árabe».

A continuación, Ghandour planea un estreno en Irak, una gira nacional de proyecciones en ciudades sin cines y un libro complementario de ensayos, poesía y cómics inspirados en la película. Las emisoras de toda la región están en conversaciones. Al Jazeera, por ejemplo, ha expresado interés.

Pero en el fondo, Ghandour espera que “Flana” genere algo mucho más simple y apremiante: un reconocimiento de los refugios, los asesinatos por honor y la brutalidad cotidiana que enfrentan las mujeres en todo Irak y, además, un camino hacia la rendición de cuentas.

“La experiencia me demostró que es posible hacer más y seguir luchando”, concluye. «Y cualquiera que intente socavarnos, sabemos exactamente lo que estamos haciendo».