‘Five Nights at Freddy’s 2’ debuta recaudando 63 millones de dólares

El público regresó con fuerza a Freddy Fazbear’s Pizza, impulsando un fin de semana tradicionalmente soñoliento después del Día de Acción de Gracias en el Taquillas.

“Five Nights at Freddy’s 2”, la segunda película inspirada en la popular franquicia de juegos de terror de Scott Cawthon, capturó fácilmente el primer lugar, recaudando 63 millones de dólares a nivel nacional. Eso proyecciones rematadas eso hizo que la película debutara con entre $ 35 millones y $ 40 millones, aunque palidece en comparación con los $ 80 millones con los que se lanzó “Five Nights at Freddy’s” en 2023. Lo que hizo que ese resultado fuera aún más impresionante fue que la primera película debutó simultáneamente en los cines y en Peacock. Llegó a recaudar casi 300 millones de dólares con un presupuesto de 20 millones de dólares.

Aún así, “Five Nights at Freddy’s 2” es una victoria innegable para Universal, que estrenó la película, y para Blumhouseque produjo la imagen y realmente necesitaba que funcionara después de atravesar una mala racha inusual. Blumhouse es uno de los mayores creadores de éxitos de Hollywood y produce de todo, desde las películas de “The Purge” hasta “Get Out”, pero la empresa tuvo un hematoma 2025lanzando fracasos como “M3GAN 2.0”, “Wolf Man” y “Drop”. Con el éxito del pasado mes de octubre, “Black Phone 2”, y ahora “Five Nights at Freddy’s 2”, la compañía parece estar dando un giro.

“Five Nights at Freddy’s 2” se hizo por unos magros 36 millones de dólares. Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail y Piper Rubio regresan para la secuela, que sigue a un ex guardia nocturno de una pizzería que debe enfrentarse a una serie de asesinos animatrónicos. Emma Tammi, quien dirigió la primera película, estuvo detrás de la cámara para la continuación. A nivel internacional, “Five Nights at Freddy 2” recaudó aproximadamente 46 millones de dólares en 76 mercados, incluidos México, Reino Unido, Australia, Brasil, España, Alemania, Italia y Francia. Eso eleva el total global a 109 millones de dólares.

«Disney»Zootopía 2«, que dominó la taquilla del Día de Acción de Gracias, se conformó con el segundo lugar ganando unos considerables 43 millones de dólares. La secuela animada ya es uno de los mayores éxitos del año, habiendo recaudado 220,5 millones de dólares a nivel nacional y 915,8 millones de dólares a nivel mundial. Fácilmente debería superar los mil millones de dólares en ventas de entradas.

Otra exitosa secuela, “Malvado: para siempre”, obtuvo el tercer lugar con 15,6 millones de dólares en su tercer fin de semana de estreno, lo que eleva su recaudación nacional a 295,8 millones de dólares hasta el domingo.

“Jujutsu Kaisen: Execution” de Gkids, que reúne partes de la serie de anime “Jujutsu Kaisen”, debutó con una recaudación estimada de 10,2 millones de dólares, asegurando el cuarto lugar en las listas. «Now You See Me, Now You Don’t» de Lionsgate completó los cinco primeros, ganando 3,5 millones de dólares para llevar su recaudación nacional a 55,3 millones de dólares.

En el frente independiente, Sony Pictures Classics estrenó “Merrily We Roll Along”, una versión filmada de la exitosa producción de Broadway del musical de Stephen Sondheim, que debutó con 1,2 millones de dólares en 1.084 pantallas. El espectáculo estuvo protagonizado por Jonathan Groff, Daniel Radcliffe y Lindsay Méndez y ganó el Tony a la mejor reposición musical.

“Hamnet” de Focus Features se expandió de 119 salas a 744, ganando 2,3 millones de dólares. El aclamado drama sobre William Shakespeare ha recaudado 4,2 millones de dólares desde su estreno durante el Día de Acción de Gracias. Se espera que sea una de las principales candidatas a los Oscar.

También cabe destacar que la enorme película de Quentin Tarantino «Kill Bill: The Whole Bloody Affair», que combina «Kill Bill: Vol. 1» y «Vol. 2» en una epopeya de cuatro horas y media, recaudó aproximadamente 3,2 millones de dólares. Gran parte de la atención en torno a QT últimamente no se ha centrado en revivir La Novia, sino en la reacción ha generado su despido de Paul Dano como “el idiota más cojo del mundo”.

Los propietarios de salas de cine, que han pasado por una caída difícil llena de películas fallidas, esperan que éxitos navideños como “Wicked: For Good” y “Zootopia 2”, junto con próximos éxitos de taquilla como “Avatar: Fire and Ash”, les ayuden a terminar un año de montaña rusa con una nota alta. Pero también lo son enfrentando preguntas existenciales después de que esta semana se supiera que Netflix, considerado durante mucho tiempo un enemigo de la experiencia cinematográfica, tiene un acuerdo para comprar Warner Bros. por 82,7 millones de dólares. La perspectiva de que el gigante del streaming se trague uno de los estudios más legendarios de la industria cinematográfica ha dejado a los exhibidores mirando al vacío.