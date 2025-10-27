‘¡Fiume o morte!’ Gana el premio a la mejor película en los Adriatic Film and TV Awards

“¡Fuego o muerte!”, dirigida por Igor Bezinović, ganó el premio a la mejor película, director y guión en la edición inaugural. Premios de cine y televisión del Adriático. La ceremonia tuvo lugar en Porto Montenegro en Tivat, Montenegro.

El premio a la mejor actriz fue para Jara Sofija Ostan por su interpretación en «Kaj ti je deklica», dirigida por Urška Djukić. Leon Lučev ganó el premio al mejor actor principal por su papel en «La clase trabajadora va al infierno», dirigida por Mladen Đorđević.

El premio Rising Star fue otorgado a Lidija Kordić por su actuación en “La clase trabajadora va al infierno”. El premio a la ópera prima fue para “Kaj ti je deklica” de Urška Djukić.

En televisión, el premio a la mejor serie de televisión fue para “Operación Sable”, creada por Vladimir Tagić y Goran Stanković. El premio a la actriz principal de una serie fue otorgado a Milica Gojković y Dragan Mićanović ganó el premio al actor principal de una serie, ambos por sus papeles en “Operación Sable”.

Los ganadores fueron seleccionados por un jurado profesional compuesto por más de 550 miembros de la Academia de Cine y Televisión del Adriático, que actualmente se está creando para reunir a profesionales de toda la región del Adriático. La academia está siendo fundada por miembros de la Red de Festivales de la Región del Adriático: el Festival de Cine de Sarajevo, el Festival de Cine de Autor de Belgrado y el Festival de Cine de Zagreb.

Mirsad Purivatra, presidente del comité de la AFA, dijo: «La primera edición de los Adriatic Film Awards es todo lo que hemos soñado y planeado durante años. Celebramos la creatividad de toda esta región y esperamos que esto se convierta en una forma adicional de reconocimiento para nuestros directores y actores».

Jovan Marjanović, director del Festival de Cine de Sarajevo, dijo: «Esta no es sólo una ceremonia de premiación. Es un espacio para el diálogo continuo, el intercambio de conocimientos y la solidaridad intergeneracional. Un lugar donde cineastas y productores experimentados allanan el camino para los recién llegados, donde se aprende y se comparte y donde toda la región es reconocida por lo que realmente es: uno de los espacios cinematográficos más vitales y creativos de Europa».

Boris T. Matić, director del Festival de Cine de Zagreb, dijo: «La mayoría de las películas nominadas son el resultado de coproducciones entre nuestros países, y esa colaboración es precisamente la fuerza de este proyecto. Junto con la academia que se está estableciendo, estos premios ayudarán a nuestros creativos, autores y productores a conectarse aún más y ganar mayor visibilidad en el mercado internacional».

Igor Stanković, director del Festival de Cine de Autor de Belgrado, describió los Premios AFA como “un puente entre diferentes poéticas: las que nacen en pequeñas producciones de autor y las que ya resuenan en toda la región”.

«Es precisamente esta diversidad la que se convertirá en la identidad clave del proyecto. Creo que a través de futuras coproducciones y colaboraciones surgirá una nueva era de realización cinematográfica conjunta y que los Premios AFA serán los que salvaguarden y promuevan la libertad creativa y el coraje de la expresión artística», afirmó Stanković.