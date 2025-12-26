Fiscalía General reemplaza a 43 docentes, aquí está la lista

Jacarta – Fiscalía Agung (Ministro de justicia) reemplazó a 43 jefes de fiscales estatales (Aprender) como parte del traslado y rotación de 68 funcionarios dentro de la Fiscalía de Indonesia.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, en Yakarta, dijo el viernes que este reemplazo se establece en el Decreto del Fiscal General de la República de Indonesia Número KEP-IV-1734/C/12/2025 de 24 de diciembre de 2025.

«En el contexto de la transferencia y renovación de la organización, así como para cubrir las vacantes en el servicio y las fuerzas del orden que requieren rapidez», dijo.



Jefe de la Fiscalía General de Penkum, Anang Supriatna (centro)

La carta fue firmada por el Fiscal General Adjunto de Desarrollo, Hendro Dewanto.

La siguiente es una lista de los 43 nuevos jefes de fiscales estatales:

1. Fajar Gurindro como jefe de la fiscalía del distrito de Tangerang Regency

2. Designar a AP Pardede como jefe de la Fiscalía del distrito de Pringsewu

3. Ryan Palasi como jefe de la fiscalía del distrito de Tanah Datar

4. I Gede Widhartama como jefe de la fiscalía del distrito de Ogan Komering Ilir

5. Lingga Nuarie como jefa de la Fiscalía del Distrito Norte de Minahasa

6. Khristiya Luthfiasandi como jefa de la fiscalía del distrito de Blora

7. Asvera Primadona como jefa de la fiscalía del distrito de Prabumulih

8. Bagus Nur Jakfar Adi Saputro como jefe de la fiscalía del distrito de Kepahiang

9. Teuku Panca Adhyaputra como jefe de la fiscalía del distrito de Belitung

10. Banu Laksamana como jefe de la fiscalía del distrito de Cimahi

11. Erwin J como jefe de la fiscalía del distrito de Bulukumba

12. Hendro Wasisto como jefe de la fiscalía del distrito de Lamongan

13. I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati como jefe de la Fiscalía del distrito de East Lombok

14. Romulus Haholongan como jefe de la fiscalía del distrito de Blitar

15. Ridwan Sujana Angsar como jefe de la fiscalía del distrito de Medan

16. Rivo Chandra Makarupa Medellu como jefe de la Fiscalía del distrito de la ciudad de Kediri

17. B. Hermanto como jefe de la Fiscalía del distrito de Ngawi

18. Rama Eka Darma como jefe de la fiscalía del distrito de Minahasa

19. Dino Kriesmiardi como jefe de la fiscalía del distrito de Nganjuk

20. Zulham Pardamean como jefe de la Fiscalía del Distrito Sur de Barito

21. R. Indra Senjaya como jefe de la fiscalía del distrito de Klungkung

22. Rozano Yudistira como jefe de la Fiscalía del Distrito Sur de Aceh

23. Conny Novita Sahatapy como jefa de la fiscalía del distrito de Pekalongan Regency

24. I Putu Eka Suyantha como jefe de la fiscalía del distrito de Mimika

24. Krisdianto como jefe de la Fiscalía Estatal de Banjar Regency

26. Fik Fik Zulrofik como jefe de la fiscalía del distrito de Bungo

27. Fadjar como jefe de la Fiscalía del Estado de Molucas del Sureste

28. Gunawan Wisnu Murdiyanto como jefe de la fiscalía del distrito de Muara Enim

29. Sterry Fendy Andy como jefe de la fiscalía del distrito de Buton

30. Eka Nugraha como jefe de la fiscalía del distrito de Pelalawan

31. Janu Arsianto como jefe de la fiscalía del distrito de Seluma

32. Adam Saimima como jefe de la fiscalía del distrito de Jayapura

33. Nislianudin como jefe de la fiscalía del distrito de Sumenep

34. Topic Gunawan como jefe de la Fiscalía del Distrito Oriental de Yakarta

35. Ema Siti Huzaemah Ahmad como jefa de la fiscalía del distrito de Musi Rawas

36. Erny Veronica Maramba como jefe de la fiscalía del distrito de la ciudad de Tasikmalaya

37. Farriman Isandi Siregar como jefe de la Fiscalía del Distrito de Pacitan

38. Hamidi como jefe de la fiscalía del distrito de Penukal, Abab Lematang Ilir

39. Semeru como jefe de la fiscalía del distrito de Bekasi Regency

40. Eben Ezer Mangunsong como jefe de la fiscalía del distrito de Sanggau

41. Budi Triono como jefe de la fiscalía del distrito norte de Hulu Sungai

42. Abvianto Syaifulloh como jefe de la fiscalía del distrito central de Bangka

43. Olan Laurance Hasiholan Pasaribu como jefe de la Fiscalía del Distrito de Gorontalo Regency. (Hormiga)