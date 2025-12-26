Fiscalía General reemplaza a 43 docentes, aquí está la lista

Viernes 26 de diciembre de 2025 – 15:18 WIB
Jacarta – Fiscalía Agung (Ministro de justicia) reemplazó a 43 jefes de fiscales estatales (Aprender) como parte del traslado y rotación de 68 funcionarios dentro de la Fiscalía de Indonesia.
El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, en Yakarta, dijo el viernes que este reemplazo se establece en el Decreto del Fiscal General de la República de Indonesia Número KEP-IV-1734/C/12/2025 de 24 de diciembre de 2025.
«En el contexto de la transferencia y renovación de la organización, así como para cubrir las vacantes en el servicio y las fuerzas del orden que requieren rapidez», dijo.
La carta fue firmada por el Fiscal General Adjunto de Desarrollo, Hendro Dewanto.
La siguiente es una lista de los 43 nuevos jefes de fiscales estatales:
1. Fajar Gurindro como jefe de la fiscalía del distrito de Tangerang Regency
2. Designar a AP Pardede como jefe de la Fiscalía del distrito de Pringsewu
3. Ryan Palasi como jefe de la fiscalía del distrito de Tanah Datar
4. I Gede Widhartama como jefe de la fiscalía del distrito de Ogan Komering Ilir
5. Lingga Nuarie como jefa de la Fiscalía del Distrito Norte de Minahasa
6. Khristiya Luthfiasandi como jefa de la fiscalía del distrito de Blora
7. Asvera Primadona como jefa de la fiscalía del distrito de Prabumulih
8. Bagus Nur Jakfar Adi Saputro como jefe de la fiscalía del distrito de Kepahiang
9. Teuku Panca Adhyaputra como jefe de la fiscalía del distrito de Belitung
10. Banu Laksamana como jefe de la fiscalía del distrito de Cimahi
11. Erwin J como jefe de la fiscalía del distrito de Bulukumba
12. Hendro Wasisto como jefe de la fiscalía del distrito de Lamongan
13. I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati como jefe de la Fiscalía del distrito de East Lombok
14. Romulus Haholongan como jefe de la fiscalía del distrito de Blitar
15. Ridwan Sujana Angsar como jefe de la fiscalía del distrito de Medan
16. Rivo Chandra Makarupa Medellu como jefe de la Fiscalía del distrito de la ciudad de Kediri
17. B. Hermanto como jefe de la Fiscalía del distrito de Ngawi
18. Rama Eka Darma como jefe de la fiscalía del distrito de Minahasa
19. Dino Kriesmiardi como jefe de la fiscalía del distrito de Nganjuk
20. Zulham Pardamean como jefe de la Fiscalía del Distrito Sur de Barito
21. R. Indra Senjaya como jefe de la fiscalía del distrito de Klungkung
22. Rozano Yudistira como jefe de la Fiscalía del Distrito Sur de Aceh
23. Conny Novita Sahatapy como jefa de la fiscalía del distrito de Pekalongan Regency
24. I Putu Eka Suyantha como jefe de la fiscalía del distrito de Mimika
24. Krisdianto como jefe de la Fiscalía Estatal de Banjar Regency
26. Fik Fik Zulrofik como jefe de la fiscalía del distrito de Bungo
27. Fadjar como jefe de la Fiscalía del Estado de Molucas del Sureste
28. Gunawan Wisnu Murdiyanto como jefe de la fiscalía del distrito de Muara Enim
29. Sterry Fendy Andy como jefe de la fiscalía del distrito de Buton
30. Eka Nugraha como jefe de la fiscalía del distrito de Pelalawan
31. Janu Arsianto como jefe de la fiscalía del distrito de Seluma
32. Adam Saimima como jefe de la fiscalía del distrito de Jayapura
33. Nislianudin como jefe de la fiscalía del distrito de Sumenep
34. Topic Gunawan como jefe de la Fiscalía del Distrito Oriental de Yakarta
35. Ema Siti Huzaemah Ahmad como jefa de la fiscalía del distrito de Musi Rawas
36. Erny Veronica Maramba como jefe de la fiscalía del distrito de la ciudad de Tasikmalaya
37. Farriman Isandi Siregar como jefe de la Fiscalía del Distrito de Pacitan
38. Hamidi como jefe de la fiscalía del distrito de Penukal, Abab Lematang Ilir
39. Semeru como jefe de la fiscalía del distrito de Bekasi Regency
40. Eben Ezer Mangunsong como jefe de la fiscalía del distrito de Sanggau
41. Budi Triono como jefe de la fiscalía del distrito norte de Hulu Sungai
42. Abvianto Syaifulloh como jefe de la fiscalía del distrito central de Bangka
43. Olan Laurance Hasiholan Pasaribu como jefe de la Fiscalía del Distrito de Gorontalo Regency. (Hormiga)
VIVA.co.id
26 de diciembre de 2025