Firmemente clasificado en el primer lugar del mundo en el sector subindustrial integrado de petróleo y gas, el puntaje ESG de Pertamina continúa aumentando

Jacarta – PT Pertamina logró mantener su posición en nivel ASG número 1 en el mundo en la Subindustria Integrada de Petróleo y Gas, entre otras 56 empresas integradas de petróleo y gas. Ranking de sostenibilidad de Pertamina. seguir aumentando.

El 31 de diciembre de 2025, Pertamina recibió un aumento en su puntuación ESG (Environmental, Social and Governance) del ESG Risk Rating Institute Global Sustainalytics, a 23,1 (Riesgo Medio) desde el anterior 26,9 (Riesgo Medio) en 2024. Una evaluación más pequeña es mejor, porque indica un menor nivel de riesgo.

Pertamina se encuentra en el 11% de las empresas de la subindustria integrada de petróleo y gas en la categoría de riesgo medio, mientras que el 32% y el 57% de las empresas de subindustrias similares se encuentran en las categorías de alto riesgo y riesgo severo.

Vicepresidente de Comunicación Corporativa PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, dijo que esta clasificación refleja el éxito de Pertamina en la gestión integral de los riesgos de sostenibilidad, al mismo tiempo que refuerza el compromiso de la empresa de integrar los principios de sostenibilidad o ESG en todas sus líneas de negocio.

«El reconocimiento de las instituciones ESG internacionales muestra que el compromiso de Pertamina de gestionar un negocio sostenible, responsable y respetuoso con el medio ambiente continúa ganando confianza mundial», afirmó Baron.

Fortalecimiento actuación Los criterios ESG de Pertamina también se reflejan en las clasificaciones de otras instituciones globales. Según los datos de calificación MSCI ESG al 31 de diciembre de 2025, Pertamina recibió una calificación BBB, un aumento con respecto a la calificación BB obtenida en 2024.

«La calificación BBB que se obtuvo con éxito muestra además el reconocimiento de las instituciones globales oficiales con respecto al desempeño ESG de Pertamina. Los logros de Pertamina reflejan una tendencia de sostenibilidad constante», explicó Baron.

Además, la agencia de calificación CDP también valoró positivamente los aspectos medioambientales de Pertamina. En 2025, la calificación de seguridad hídrica de Pertamina aumentará de B a A-, lo que coloca a Pertamina en la categoría de «Liderazgo», donde se considera que la gestión del agua está por encima del promedio de la industria.

Mientras tanto, las puntuaciones de los aspectos Cambio Climático permanece en B, lo que indica la categoría ‘Gestión’. «Pertamina no sólo se enfoca en el desempeño empresarial, sino también en la gestión ambiental y en mitigar el impacto del cambio climático de manera sustentable», agregó Baron.

Con el apoyo de todas las partes interesadas, Pertamina enfatiza su compromiso de continuar mejorando la implementación de ESG como base principal para mantener la resiliencia empresarial, crear valor a largo plazo y apoyar la transición energética sostenible.