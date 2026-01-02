¡Firme! Purbaya quiere que el nuevo jefe de BEI tenga estas 3 habilidades

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa destacó que las filas directores PT Bolsa de Valores de Indonesia (ENEl nuevo ) debe ser capaz de llevar a cabo tres agendas principales para fortalecer el mercado de capitales nacional. Si se logra el objetivo, está listo para cumplir. incentivos como forma de agradecimiento.





Para obtener información, BEI celebrará una Asamblea General de Accionistas (GMS) en junio de 2026. Uno de los puntos del orden del día es la sustitución de la junta directiva que se desempeña desde el 29 de junio de 2022.

En la ceremonia de apertura comercial de BEI 2026 en el edificio BEI, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2025, Purbaya reveló tres criterios que deben tener los nuevos directores de BEI. Primero, comprender en profundidad el mecanismo y el carácter del mercado de capitales de Indonesia.





En segundo lugar, ampliar la base de inversores minoristas e institucionales para que el mercado se vuelva más profundo y líquido. En tercer lugar, tomar medidas firmes contra la práctica de manipular los precios de las acciones o acciones como freír o freír. caldo frito lo que puede dañar la confianza de los inversores.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.





«Lo principal es que hay que ser capaz de entender el mercado y poder desarrollar una base de inversores minoristas e institucionales aquí. Y lo más importante es que tienen un fuerte compromiso para limpiar el mercado de acaparadores de acciones irresponsables», dijo Purbaya, citado por Antara el viernes 2 de enero de 2025.

Anteriormente, Purbaya prometió que el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) proporcionaría incentivos al mercado de capitales si el IDX podía erradicar a las personas que a menudo fríen acciones. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna solicitud oficial respecto a estos incentivos.

«No han pedido incentivos. Si entienden los incentivos, les preguntaré cuáles son sus logros, cuántas personas (acaparadores de acciones) fueron arrestadas», dijo Purbaya.

Para su información, el mandato de la junta directiva de BEI para el período 2022-2026 finalizará en junio de 2026. Sin duda, el proceso de selección de nuevos directores comenzará inmediatamente de acuerdo con las disposiciones de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

OJK requiere que los candidatos a directores de BEI sean presentados por un grupo de al menos 10 Miembros de Intercambio (AB) en un paquete de nominación. Se requiere que el grupo tenga un registro de transacciones compartido de al menos el 10 por ciento de la frecuencia y el valor total de las operaciones durante los últimos 12 meses, con la condición de que cada AB solo pueda unirse a un grupo.