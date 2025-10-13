¡Firme! Ministro de Asuntos Exteriores niega que Prabowo visite Israel

Jacarta – Tiempos de prensa de Israel afirmó que el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto visitará Israel mañana martes 14 de octubre de 2025.

«El presidente indonesio, Prabowo Subianto, llegará mañana a Israel, lo que marcará la primera visita de un jefe de Estado de Yakarta a Israel, según fuentes familiarizadas con los detalles», informó el Times of Israel, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Al respecto, el Ministro de Relaciones Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores), Sugiono abre tu voz. El Ministro de Asuntos Exteriores negó firmemente la noticia de que Prabowo visitaría Israel.

«No es cierto», dijo Sugiono a los periodistas.

Sugiono explicó que Prabowo iría inmediatamente a Indonesia después de asistir a la Cumbre de Paz. Gaza en Egipto hoy, lunes 13 de octubre de 2025.

«Según el plan inicial, el presidente regresará a su patria una vez finalizado el evento en Egipto», dijo.

Anteriormente se informó que el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, fue invitado a asistir. Cumbre de Paz de Gaza en Sharm el-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025. Prabowo partió hacia Egipto el domingo 12 de octubre de 2025 por la noche.

El presidente indonesio Prabowo Subianto llega a El Cairo, Egipto Foto : Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Así lo confirmó directamente el ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

«El señor Presidente nos dijo a todos que ayer recibió específicamente una invitación», dijo Prasetyo a los periodistas en Jalan Kertanegara IV, en el sur de Yakarta, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Aunque fue repentino, Prasetyo dijo que la invitación pedía a Prabowo asistir en persona y participar en las negociaciones sobre la paz en Gaza.

«También es un poco repentino en términos de tiempo, pero la invitación realmente pide la voluntad y la presencia del señor Presidente Prabowo porque es parte de la continuación de las negociaciones que esperamos, si Dios quiere, pueden traer la paz a Palestina y especialmente a Gaza», dijo.