¡Firme! Así responde Ricky Harun al tema de las trampas

Jacarta – Cuestiones desagradables arrastran el nombre del actor Ricky Harún. El mundo de las redes sociales se llenó de noticias que lo acusaban de haber sido visto en un lugar de karaoke con una Lady Companion (LC).

Esta información se difundió rápidamente y provocó diversas reacciones públicas. La razón es que hasta ahora se sabe que Ricky tiene una imagen positiva como figura pública, educada, tranquila e identificada con los valores religiosos en su vida diaria.

Como figura a menudo elogiada por la armonía de su hogar con Herfiza Novianti, esta noticia inmediatamente generó interrogantes entre los internautas.

No pocos cuestionan la veracidad del vídeo que circula, si realmente muestra a Ricky Harun o simplemente una identificación errónea que luego se convirtió en un tema descabellado en el ciberespacio.

En medio de intensas especulaciones, Ricky Harun no brindó una declaración directa comentando explícitamente el video de karaoke.

Sin embargo, el actor de 37 años optó por transmitir su postura a través de publicaciones en su cuenta personal de Instagram.

El contenido compartido se considera una respuesta indirecta a acusaciones y comentarios negativos que circulan ampliamente.

En una de sus publicaciones, Ricky mencionó cómo responder ante insultos y calumnias. Destacó que no todas las acusaciones deben ser respondidas con emoción o una defensa abierta.

«¿Insultados, maldecidos, menospreciados? En realidad, no necesitamos responder. Mas Ippho dijo, los logros serán más fuertes, la verdad será más fuerte», escribió Ricky Harun, citado el lunes 19 de enero de 2026.

Esta expresión fue inmediatamente relacionada por los internautas con el tema del karaoke que actualmente arrastraba su nombre. Se cree que quiere enfatizar su elección de mantener la calma y concentrarse en cosas más significativas en lugar de quedar atrapado en un vórtice de chismes.

Ricky también agregó su opinión sobre las personas que continúan haciendo comentarios negativos. Según él, una atención excesiva por parte del atacante es en realidad una señal de que alguien es considerado importante.

«¿Qué pasa si sigue hablando mal de nosotros? ¿Hablando de nosotros? Eso significa que somos considerados importantes para él. Que así sea», dijo.

Además, enfatizó la importancia de mantener la calma interior y no reaccionar ante cuestiones que no tienen un impacto físico.

«Mientras no nos haga daño físicamente, simplemente ignórelo. No necesitamos ser reactivos. La calma y la tranquilidad son caras. No permitamos que nadie destruya nuestra calma y nuestra tranquilidad», añadió Ricky Harun.