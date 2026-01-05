Firma de taquilla de Italia 2025 a medida que aumentan las películas locales, lideradas por Checco Zalone

ItaliaLa taquilla de México se mantuvo básicamente estable en 2025, con un total de aproximadamente 496 millones de euros (576 millones de dólares) en ingresos brutos y 68 millones de entradas, ligeramente por encima de la recaudación del país en 2024 de 494 millones de euros (577 millones de dólares).

Pero el año marcó un cambio importante: los italianos acudieron en masa para ver más películas locales, empezando por la sensación de taquilla local. Checco ZaloneEl nuevo gran éxito de “Buen Camino”. La película conquistó fácilmente el primer puesto de 2025, recaudando más de 36 millones de euros (42 millones de dólares) en sólo una semana después de su estreno el 25 de diciembre, según cifras del compilador de taquilla nacional Cinetel.

La última comedia de Zalone, en la que interpreta a un padre rico y libertino de 50 y tantos años que viaja en un Ferrari rojo en busca de su hija adolescente fugitiva a lo largo del mundialmente famoso camino de peregrinación espiritual del Camino de Santiago de España, ha recaudado más de 53 millones de euros (61 millones de dólares) a través de Medusa de Italia, y contando.

Pero a diferencia de otros años en los que un solo éxito de Zalone representó la mayor parte de la taquilla nacional de Italia, en el año 2025 tres títulos italianos se ubicaron entre los 10 primeros del país. Además de “Buen Camino”, las otras dos películas son la comedia conceptual “Madly” del director Paolo Genovese (“Perfect Strangers”), que recaudó 21 millones de dólares a través de 01 Distribution (que llegó al número 3 en la lista de 2025) y Ferzan. El drama conjunto femenino de Ozpetek, “Diamonds”, que llegó al puesto número 8 con una recaudación de 19 millones de dólares a través de Vision Distribution.

Durante 2025, los títulos locales en Italia disfrutaron del mejor nivel de taquilla de la última década, subrayó Cinetel en un comunicado. Las películas italianas, incluidas las coproducciones, generaron más de 160 millones de euros (187 millones de dólares) en ingresos brutos el año pasado, consiguiendo más de 22,5 millones de espectadores y una cuota de espectadores de aproximadamente el 33%, frente al 25,7% en 2024.

Mientras tanto, Hollywood sigue representando más del 50% de la cuota de mercado italiano, y Disney sigue siendo el distribuidor dominante en el país gracias principalmente a los títulos animados «Lilo & Stitch» y «Zootopia 2», así como a «Avatar: Fire and Ash» de James Cameron.

Cinetel, en su análisis preliminar de 2025, señaló que el país registró cifras relativamente sólidas de asistencia al cine en el verano (que históricamente es un punto delicado cuando millones de italianos van a la playa) y que la asistencia al cine cobró mucho impulso hacia finales de año. Diciembre de 2025, en el que se estrenaron “Avatar: Fire and Ash” y “Buen Camino” de Zalone, marcó el mes más taquillero de Italia desde 1995, que es el año en que Cinetel comenzó a recopilar datos, “confirmando el papel central que desempeñan las vacaciones en el apoyo a los resultados generales”, según el comunicado.

Aunque la asistencia al cine italiano sigue muy por debajo de los niveles previos a la pandemia (cuando las entradas rondaban los 100 millones), la estabilidad actual de la taquilla del país es alentadora en comparación con la crisis de asistencia al cine que se avecina en algunos otros países europeos, especialmente España, que en 2025 experimentó una caída del 8% a 65 millones de entradas. Los estrenos italianos de enero que se espera que mantengan el impulso incluyen “La Grazia”, la película inaugural de Venecia 2025 de Paolo Sorrentino y “Marty Supreme”, protagonizada por Timothée Chalamet de Josh Safdie.

Las 10 mejores películas de la taquilla italiana (en dólares) en 2025:

“Buen Camino”: $42 millones – Medusa

“Lilo y Stitch”: 25,6 millones de dólares – Disney

“Locamente”: $21 millones – 01 Distribución

“Zootopia 2″: 18,6 millones de dólares – Disney

“Avatar: Fuego y Ceniza”: 20,6 millones de dólares – Disney

“Una película de Minecraft”: 13,5 millones de dólares – Warner Bros.

“Jurassic World: Rebirth”: 12,8 millones de dólares – Universal Pictures International

“Diamantes”: $11,6 millones – Distribución Visión

“El Conjuro: Últimos derechos”: 10,9 millones de dólares – Warner Bros.

“Cómo entrenar a tu dragón”: 10,6 millones de dólares – Universal Pictures International

Fuente: Cinetel, BoxOffice Mojo