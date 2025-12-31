Fire And Ash’ vuelve a liderar la taquilla navideña del Reino Unido e Irlanda

«Disney»Avatar: fuego y ceniza» ocupó el puesto número uno en la taquilla del Reino Unido e Irlanda por segundo fin de semana, agregando £6,1 millones ($8,2 millones) y elevando su total a £20,8 millones ($28 millones), según Comscore. La trescuela dominó cómodamente el corredor navideño, superando a una lista repleta de recién llegados navideños.

El thriller erótico de Lionsgate UK “la criada”, protagonizada por Sidney Sweeney y Amanda Seyfried, debutó en segundo lugar con $6 millones, marcando una de las aperturas más fuertes del corredor navideño para adultos. «La película Bob Esponja: Búsqueda de Pantalones Cuadrados» de Paramount le siguió en tercer lugar, con un lanzamiento de 4,1 millones de dólares.

«Disney»Zootopía 2” pasó al puesto número 4 en su quinto fin de semana, ganando 2,1 millones de dólares para un total acumulado de 30,4 millones de dólares, mientras que el recién llegado de Entertainment Film Distributors “Marty Supreme” abrió en el puesto 5 con 1,9 millones de dólares.

“Anaconda” de Sony llegó al sexto lugar con 1,7 millones de dólares, superando a “Wicked: For Good” de Universal, que quedó en séptimo lugar. El musical añadió 1,1 millones de dólares para llevar su total a 60,3 millones de dólares, consolidando su estatus como uno de los artistas más importantes del año.

Más abajo en la lista, el éxito de taquilla de Bollywood de Moviegoers Entertainment, “Dhurandhar”, ocupó el octavo lugar con 343.000 dólares, elevando su recaudación bruta acumulada a 3,4 millones de dólares. “Sentimental Value” de Mubi abrió en el puesto 9 con 339.000 dólares, muy por delante de la comedia en malayalam de Berkshire Dreamhouse “Sarvam Maya”, que completó el top 10 con 228.000 dólares.

El primer gran estreno de 2026 llega el jueves 1 de enero, con Universal lanzando el drama musical “Song Sung Blue” en más de 300 ubicaciones. Dirigida por Craig Brewer, la película está protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson.

El jueves también se estrenará el drama de Viavix en Hong Kong, “No Time for Goodbye”, dirigido por Don Ng y protagonizado por Lam Yiu-Sing y Kitty Yu.

El viernes 2 de enero, Picturehouse Entertainment estrenará el docudrama de Ira Sachs “Peter Hujar’s Day”, mientras que BFI Distribution estrena el documental culinario de Frederick Wiseman “Menus-Plaisirs: Les Troisgros”.

La película histórica de ciencia ficción de Trinity Filmed Entertainment “Regreso al pasado”, dirigida por Ng Yuen-fai y Jack Lai y protagonizada por Louis Koo, Jessica Hsuan y Raymond Lam, se estrena en más de 25 sitios.

Park Circus trae a los cines dos estrenos de aniversario de alto perfil: el éxito animado “Happy Feet” regresa para su 20° aniversario en más de 100 locaciones, mientras que “Blue Velvet” de David Lynch marca su 40° aniversario con una reedición a escala similar.