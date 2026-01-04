Fire and Ash’ supera los mil millones de dólares a nivel mundial

“Avatar: Fuego y Ceniza» está superando los mil millones de dólares en la taquilla mundial después de 18 días de su estreno. Esas ventas de entradas incluyen 306 millones de dólares a nivel nacional y 777,1 millones de dólares a nivel internacional para un total general de 1.083 millones de dólares.

La tercera entrega superó el punto de referencia de mil millones de dólares un poco más lento que su predecesor, “Avatar: The Way of Water” de 2022, que se unió al club de los mil millones de dólares después de 14 días enérgicos, y “Avatar” de 2009, que alcanzó el punto de referencia después de 17 días. Por supuesto, esas películas siguieron siendo grandes atractivos en la pantalla grande (encabezaron la taquilla durante siete fines de semana consecutivos) y eventualmente se convirtieron en dos de las películas más importantes de la historia. La original recaudó 2.900 millones de dólares, mientras que la secuela generó 2.300 millones de dólares.

Sigue siendo un interrogante si “Avatar 3” tendrá la capacidad de perdurar para superar los 2.000 millones de dólares en ingresos mundiales. Alcanzar el codiciado hito dependerá en gran medida de las audiencias internacionales, que impulsaron las dos primeras películas a alturas estratosféricas. El primer “Avatar” ganó la gigantesca cifra de 2.100 millones de dólares sólo en mercados extranjeros, mientras que la secuela generó la enorme cifra de 1.650 millones de dólares en territorios extranjeros.

“Avatar: Fire and Ash” es el tercer lanzamiento de Disney de 2025 que supera la marca de los mil millones de dólares, después de “Lilo & Stitch” y “Zootopia 2”. (Para contextualizar, ninguno de sus rivales ha presentado una sola película de mil millones de dólares desde 2023). Estas películas están ayudando a culminar un año excepcional para el estudio, que ha generado más de 6.580 millones de dólares en ingresos globales en 16 películas. Disney es el estudio más grande en términos de participación de mercado, habiendo superado a sus rivales en al menos 2 mil millones de dólares en taquilla.

“Fire and Ash” se centra en Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y su familia mientras se enfrentan a un nuevo enemigo feroz. James Cameronel único director de la historia con tres éxitos de taquilla valorados en 2.000 millones de dólares (“Titanic” es el tercero), había planeado un total de cinco películas de la serie sobrenatural, ambientada en la luna alienígena de Pandora. Sin embargo, desde entonces ha bromeado diciendo que dará una conferencia de prensa para determinar si seguirá adelante con “Avatar 4” y “Avatar 5” – o si la franquicia concluirá con la tercera aventura.

“Nos estamos adelantando [with ‘Avatar 4’] porque, antes que nada, tenemos que ganar algo de dinero con esto”, dijo Cameron. dijo Variedad antes del fin de semana de estreno de “Fire and Ash”. «Cada vez que salimos, tenemos que demostrar una vez más este loco caso de negocio».