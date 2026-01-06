Fire and Ash’ encabeza la taquilla del Reino Unido e Irlanda por tercer fin de semana

«Disney»Avatar: Fuego y Ceniza” ocupó la posición número uno en la taquilla del Reino Unido e Irlanda por tercer fin de semana consecutivo, sumando £4,4 millones ($6 millones) y elevando su total acumulado a £31,6 millones ($42,8 millones), según Comscore.

El thriller erótico de Lionsgate UK “la criada”, protagonizada por Sidney Sweeney y Amanda Seyfried, se mantuvo en un fuerte segundo lugar, recaudando $5,2 millones en su segundo año para alcanzar $16,7 millones después de dos fines de semana.

“Marty Supreme”, de Entertainment Film Distributors, protagonizada por Timothée Chalametsubió al tercer lugar con 3,7 millones de dólares, elevando su total a 8,1 millones de dólares después de dos semanas de estreno. «Zootopia 2» de Disney le siguió en cuarto lugar, recaudando 2,8 millones de dólares para llevar su total de seis semanas a 37,2 millones de dólares.

«La película Bob Esponja: Búsqueda de Pantalones Cuadrados» de Paramount completó los cinco primeros, ganando 1,6 millones de dólares para un total de 8,1 millones de dólares en su segundo fin de semana.

Más abajo en la lista, Universal estrenó el vehículo de Hugh Jackman y Kate Hudson de Craig Brewer, “Song Sung Blue”, con 1,3 millones de dólares y “Anaconda” de Sony añadió 1,1 millones de dólares para un total acumulado de 5,3 millones de dólares.

El éxito de larga duración de Universal, «Wicked: For Good», continuó su racha de resistencia en el octavo lugar, recaudando 820.000 dólares y alcanzando una sólida cifra de 62,9 millones de dólares después de siete fines de semana.

El título de acción de Hong Kong de Trinity Filmed Entertainment, “Back to the Past”, debutó en noveno lugar con 341.000 dólares, mientras que “Sentimental Value” de Mubi completó el top 10, sumando 247.000 dólares para un total acumulado de 821.000 dólares.

Los próximos estrenos comienzan el jueves con el título en telugu “The Raja Saab”, protagonizado por Prabhas, de Prathyangira Cinemas.

El primer estreno importante del nuevo año llega con “Hamnet” de Universal Pictures, que se estrena en más de 300 localidades. Dirigida por Chloe Zhao, la adaptación de la novela más vendida de Maggie O’Farrell está protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, con Emily Watson y Joe Alwyn en papeles secundarios.

También se estrena el viernes el clásico de fantasía de Jim Henson “Labyrinth”, que regresa a los cines para su 40 aniversario a través de Park Circus. El título de David Bowie y Jennifer Connelly está programado para una amplia reedición en más de 100 sitios.

En cuanto a especialidades, True Brit Entertainment lanza el docudrama de boxeo “Giant”, protagonizado por Pierce Brosnan y Amir El-Masry, mientras que Dartmouth Films trae el documental “Becoming Victoria Wood”. Dirigida por Catherine Abbott, la película cuenta con contribuciones de Dawn French, Jennifer Saunders, Maxine Peake y Joan Armatrading.