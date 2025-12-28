Fire and Ash’ cruza los 760 millones de dólares a nivel mundial después de dos fines de semana

“Avatar: Fuego y Ceniza”ha superado los 760 millones de dólares a nivel mundial después de dos fines de semana de su lanzamiento.

Durante el ajetreado tramo navideño, James CameronLa epopeya de ciencia ficción de Ha recaudado otros 181,2 millones de dólares en 51 mercados extranjeros y 245,2 millones de dólares a nivel mundial. Esas ventas de entradas marcan una caída mínima del 25% desde su primer fin de semana internacional. Hasta ahora, la película de Disney y 20th Century ha recaudado 217 millones de dólares en Norteamérica y 542 millones de dólares en la taquilla internacional. Fuera de Estados Unidos y Canadá, los principales mercados son China con 99,6 millones de dólares, Francia con 54,4 millones de dólares, Alemania con 43,1 millones de dólares y Corea con 32,1 millones de dólares.

«Avatar: Fire and Ash» ya es el sexto estreno de Hollywood con mayor recaudación del año, y seguirá superando éxitos como «Demon Slayer: Infinity Castle» ($714 millones), «Jurassic World: Rebirth ($869 millones) y «A Minecraft Movie» ($958 millones) en los próximos fines de semana. Pronto, «Avatar 3» debería convertirse en el tercer éxito de taquilla de 2025 en superar la marca de los mil millones de dólares, después de otros dos de Disney. gigantes, la nueva versión de “Lilo & Stitch” de mayo ($1,03 mil millones) y “Zootopia 2” de noviembre ($1,3 mil millones y contando) Para subrayar el dominio de la taquilla de Disney, ninguno de sus estudios rivales tuvo una sola película que supere los mil millones de dólares desde 2023.

Una pregunta clave para los observadores de taquilla es dónde terminará su presentación en cines “Avatar: Fire and Ash”. La tercera entrega de la franquicia sobrenatural tiene un listón alto que superar en términos de expectativas teatrales porque los dos primeros viajes a Pandora, “Avatar” de 2009 y “Avatar: The Way of Water” de 2022, se erigen como dos de las películas más importantes de la historia con 2.900 millones de dólares y 2.300 millones de dólares, respectivamente. «Avatar 3» no necesariamente necesita alcanzar la marca de los 2 mil millones de dólares para ser considerada un éxito comercial, aunque la película megapresupuestada sí necesita seguir exhibiéndose en los cines para justificar su enorme precio para Disney. Eso no debería ser un problema, ya que las películas de “Avatar” se han convertido en sinónimo de permanencia en la taquilla, lo que significa que se sabe que los espectáculos visuales permanecen en los cines.

El otro gigante de Disney, “Zootopia 2”, siguió siendo una fuerza de taquilla con 67,2 millones de dólares en 52 territorios de ultramar y 87,9 millones de dólares a nivel mundial en su quinto fin de semana de estreno. Hasta ahora, la secuela animada ha generado 321,4 millones de dólares a nivel nacional y 1.099 millones de dólares a nivel internacional, lo que eleva su cifra global a 1.420 millones de dólares.

En otros hitos de taquilla, el musical de gran presupuesto de Universal “Wicked: For Good” finalmente superó la marca de los 500 millones de dólares. La película, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, ha recaudado 172 millones de dólares en el extranjero y 503,9 millones de dólares en todo el mundo. “Wicked: For Good” debería generar una ganancia considerable con un presupuesto de producción de 150 millones de dólares, pero la película ha ganado mucho menos que su predecesora, “Wicked” de 2024, con 758 millones de dólares a nivel mundial.