Fire and Ash’ alcanza los 1.200 millones de dólares, ‘Housemaid’ se acerca a los 200 millones de dólares

“Avatar: Fuego y Ceniza«Siguió siendo la película número uno a nivel mundial como un vestigio de las fiestas navideñas»la criada”se acerca a un hito notable en taquilla.

La tercera epopeya de ciencia ficción de gran presupuesto de James Cameron ha sumado 65,6 millones de dólares a nivel internacional y 86 millones de dólares a nivel mundial en su cuarto fin de semana de estreno, lo que eleva su recaudación en el extranjero a 888 millones de dólares y el total mundial a 1.230 millones de dólares. Aunque es un gigante de taquilla, “Fire and Ash” está detrás de las dos primeras películas, “Avatar” de 2009 y “The Way of Water” de 2022, en este punto de su carrera. Por supuesto, las predecesoras de esta película son dos de las películas más importantes de todos los tiempos con 2.900 y 2.300 millones de dólares, respectivamente.

Ya sea que “Fire and Ash” alcance la marca de los 2 mil millones de dólares, esta aventura ambientada en Pandora demuestra una vez más que no se puede dudar de Cameron en términos de atractivo de taquilla. “Avatar 3” de Disney del siglo XX superó recientemente a otro éxito de Disney, “Lilo & Stitch” (1.030 millones de dólares), para situarse como el segundo estreno de Hollywood con mayor recaudación en 2025. Otro La película más grande de Disney, “Zootopia 2”, sigue siendo la película más grande que se estrenó el año pasado con 1.650 millones de dólares y sigue contando.

“Zootopia 2” ha seguido siendo un éxito de taquilla desde el Día de Acción de Gracias con 30,8 millones de dólares en el extranjero y 40,9 millones de dólares en todo el mundo en su séptimo fin de semana en los cines. Hasta ahora, la secuela animada ha recaudado la asombrosa cifra de 1.270 millones de dólares a nivel internacional y 1.650 millones de dólares a nivel mundial, fortaleciendo su posición como la película más grande de la historia de Walt Disney Animation.

En otros hitos de taquilla, el thriller psicológico de Lionsgate “The Housemaid” está a punto de superar los 200 millones de dólares a nivel mundial. La película ha generado 25,5 millones de dólares en 66 territorios de ultramar, incluido un estreno número uno en el Reino Unido con 23,7 millones de dólares. Hasta ahora, la película con clasificación R, adaptada del popular libro de Freida McFadden y protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, se ha convertido en un gran éxito con 98,3 millones de dólares a nivel internacional y 192,5 millones de dólares en todo el mundo después de cuatro fines de semana de estreno. Esas ventas de entradas son especialmente prometedoras teniendo en cuenta que la producción de “The Housemaid”, dirigida por Paul Feig, costó sólo 35 millones de dólares.

Otro estreno navideño, la comedia de aventuras de Sony “Anaconda”, superó la marca de los 100 millones de dólares durante el fin de semana. La película, protagonizada por Jack Black y Paul Rudd como amigos que intentan rehacer la película de culto de 1997 “Anaconda”, recaudó 7,7 millones de dólares en 63 mercados extranjeros y 12,7 millones de dólares a nivel mundial en su tercer fin de semana. La película ha recaudado 55,8 millones de dólares a nivel internacional y 110,1 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha con un presupuesto de 45 millones de dólares.

En el resto de la taquilla internacional, el drama de Chloe Zhao “Hamnet” se estrenó en el Reino Unido e Irlanda con 4,2 millones de dólares. La película, que Focus Features estrenará en Estados Unidos y Universal a nivel internacional, continuará expandiéndose por todo el mundo en enero. Hasta ahora, “Hamnet, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal en una tragedia que sigue a la muerte del hijo de William Shakespeare, ha recaudado 17,1 millones de dólares en todo el mundo.