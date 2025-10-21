FIR presentó contra el fundador de Ola Electric y funcionarios después del suicidio del ingeniero







Se ha registrado un caso contra el fundador de Ola Electrica y otros altos cargos de la empresa tras el suicidio de un ingeniero de 38 años, que los había acusado de “acoso”. El fallecido identificado como K Aravind, se desempeñaba como Ingeniero de Homologación en Ola Electric desde 2022.

El portavoz de la empresa en un comunicado dijo que la empresa impugnó el registro de la FIR ante el Tribunal Superior de Karnataka y que se aprobaron órdenes de protección a favor de Ola Electric y sus funcionarios.

«Estamos profundamente entristecidos por el desafortunado fallecimiento de nuestro colega, Aravind, y nuestros pensamientos permanecen con su familia durante este momento difícil. Aravind había estado asociado con Ola Electric durante más de tres años y medio y tenía su base en nuestra sede en Bangalore”, decía el comunicado.

