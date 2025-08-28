FIR en Assam: SC otorga protección provisional de 4 semanas al periodista Abhisar Sharma







El Tribunal Supremo El jueves, otorgó la protección provisional del arresto al periodista Abhisar Sharma durante cuatro semanas en relación con un primer informe de información (FIR) registrado en su contra en Assam por un puesto de video que supuestamente critica las políticas del gobierno estatal, informó PTI.

Un banco que comprende los jueces MM Sundesh y N Kotiswar Singh se negaron a entretener la súplica de Sharma en busca de anulación del FIR, pero le permitió un alivio interino para acercarse al Tribunal Superior de Gauhati.

«En lo que respecta al desafío para el FIR, no estamos inclinados a entretener. Sin embargo, estamos inclinados a dar protección provisional al peticionario durante un período de cuatro semanas para permitirle acercarse al Tribunal Superior», observó el banco.

El tribunal también emitió un aviso al Centro Sobre la oración separada de Sharma desafiando la validez constitucional de la Sección 152 de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), que se refiere a los actos que ponen en peligro la soberanía, la unidad e integridad de la India, informó PTI.

Apareciendo para Sharma, el abogado senior Kapil Sibal argumentó que la Sección 152 del BNS se ha convertido en una «disposición omnibus» que podría invocarse arbitrariamente.

Sin embargo, el banco sostuvo que el foro apropiado para buscar alivio en la materia FIR fue el Tribunal Superior de Gauhati.

«¿Por qué estás pasando por alto el Tribunal Superior?» Preguntó el banco.

Sibal respondió advirtiendo que se podía presentar otro FIR mientras tanto. El banco señaló que incluso si fuera para entretener la súplica, esa posibilidad aún permanecería.

Refiriéndose a un caso anterior pendiente ante el tribunal superior que involucra preguntas legales similares, Sibal dijo: «Alguna uniformidad debería estar allí».

El banco tranquilizó: «lo protegeremos», pero insistió en que Sharma debe acercarse al Tribunal Superior.

«Esto no es justo. ¿Qué ha hecho el periodista?» Sibal presionó más. «La sociedad admira a esta corte. Por favor, no hagas esto … ¿Qué mensaje estamos enviando?»

El Tribunal acordó solo emitir un aviso sobre la declaración sobre el desafío constitucional a la Sección 152 de Bnsreportado PTI.

La petición, presentada a través del defensor Sumeer Sodhi, declaró que el FIR, fechado el 21 de agosto, se basó en una queja de un individuo privado por un video subido por Sharma en su canal de YouTube. El video supuestamente cuestionó la asignación de 3.000 bighas de tierras tribales a una entidad privada y «decisiones gubernamentales expuestas que afectan los derechos de la tierra tribal, las preocupaciones ambientales y la responsabilidad democrática».

La súplica sostuvo que las declaraciones de Sharma estaban respaldadas por hechos e incluían imágenes originales de discursos hechos por el Assam Ministro Principal. Hizo hincapié en que en ningún momento Sharma incitió la violencia, el desorden o la insurrección.

«La crítica de las políticas gubernamentales, el funcionamiento o las estrategias políticas no equivale a un delito bajo la Sección 152 BNS», argumentó la declaración.

Agregó que en un sistema democrático, el escrutinio público de los representantes electos no solo se espera sino es esencial, y la criminalización de tal escrutinio amenaza la libertad periodística.

Llamando al FIR un «caso clásico de mal uso y abuso» de la Sección 152, la súplica lo describió como una herramienta para sofocar la disidencia. También señaló que la disposición conlleva el castigo de la cadena perpetua.

La petición argumentó que la Sección 152 es esencialmente una reencarnación de la Ley de Sedición (Sección 124A IPC), que actualmente está bajo revisión judicial por la Corte Suprema por su vaguedad y mal uso.

Se refirió a la observación anterior de la corte superior pidiendo a las autoridades que se abstengan de presentar FIR en virtud de la Sección 124A o proceder con investigaciones bajo él, pendiente de revisión.

«El caso instantáneo no es una instancia aislada, sino que forma parte de un patrón más amplio de mal uso repetido de disposiciones penales similares a la sedición contra periodistas y críticos del gobierno», presentó la petición.

Concluyó afirmando que Sharma simplemente ejerció su derecho constitucionalmente protegido a la libertad de expresión y de la prensa, informando y comentando sobre discursos políticos disponibles públicamente.

