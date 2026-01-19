FIPRESCI lanzará Gran Premio de Documentales

FIPRESCIel organismo internacional de críticos de cine, inaugurará el Gran Premio de Documentales en Documentos del Milenio contra la gravedadun festival de cine documental en Polonia, cuya 23ª edición se llevará a cabo del 8 al 17 de mayo.

El premio se entregará a la mejor película documental del año. El ganador, que será elegido mediante votación de todos los miembros de FIPRESCI, será anunciado en la ceremonia de apertura del GADM.

Tras una votación inicial de los miembros de FIPRESCI, se anunciará una lista corta de cinco películas nominadas. El festival acogerá la proyección de la película ganadora, seguida de una charla con el director, moderada por un representante de FIPRESCI.

FIPRESCI cuenta con jurados que otorgan premios en numerosos festivales de todo el mundo, incluidos Cannes, Venecia y Toronto, y su premio máximo, el Gran Premio, se entrega anualmente en San Sebastián.

El presidente de FIPRESCI, Ahmed Shawky, dijo: «El compromiso de FIPRESCI de promover un cine excepcional y defender la libertad de expresión continúa con esta nueva iniciativa en asociación con MDAG. Durante más de 25 años, el Gran Premio ha sido el premio anual más alto que FIPRESCI otorga a una película. Ahora, es el momento adecuado para extender un reconocimiento equivalente al cine documental, junto con un festival asociado que comparte nuestros valores. El Gran Premio de Documentales de FIPRESCI se convertirá en el premio anual emblemático de la crítica, y estamos felices que MDAG será su hogar”.

Karol Piekarczyk, director artístico de MDAG, dijo: «El hecho de que FIPRESCI haya elegido Millennium Docs Against Gravity como el lugar donde se entregará este premio cada año es un reconocimiento tan sorprendente para nosotros, que estamos más allá de las palabras. Es un testimonio del trabajo de todo nuestro equipo, de los cientos de voluntarios en cada edición y de toda la industria documental que pasó a formar parte de la familia MDAG.

“Para mí, este privilegio personalmente es una señal que nos recordará, mientras nos preparamos para cada nueva edición del festival, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión y lo afortunados que somos de poder trabajar con películas y cineastas tan increíbles”.

Además del Gran Premio de Documental, a partir de 2026, MDAG acogerá un jurado FIPRESCI de tres miembros, que otorgará su premio a la mejor película de la competición principal.

Millennium Docs Against Gravity se estrenará en cines de Varsovia, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Bydgoszcz y Łódź, y online del 19 de mayo al 1 de junio en mdag.pl.