Fiorentina vs Cremonese, duro partido entre David De Gea y Emil Audero

Florencia, VIVA – La continuación de la Liga Serie A italiana este fin de semana presentará un partido interesante entre Fiorentina Y cremonese. El partido será retransmitido en directo por ANTV el domingo 4 de enero de 2026, a las 21.00 horas.

Lea también: En vivo por ANTV: Atalanta vs AS Roma, Gian Piero Gasperini regresa a su antigua casa



Este duelo es aún más especial para los espectadores indonesios porque presenta Emil Auderoportero de la selección de Indonesia, que se enfrentará al experimentado portero de la Fiorentina, David De Gea. Se prevé que la batalla entre la dureza bajo el travesaño sea uno de los principales atractivos de este partido.

David De Gea es conocido como el muro sólido de La Viola con una gran experiencia al más alto nivel europeo. Mientras tanto, se espera que Emil Audero pueda mostrar su mejor actuación con Cremonese, además de robarse la atención del público indonesio que espera su acción en la Serie A.

Lea también: ¡Ah, por favor! Cuenta X Serie A Participa en ‘Frito’ la edición de Ridwan Kamil-Aura Kasih



Para los espectadores indonesios, la presencia de Emil Audero supone un valor añadido. El portero, que actualmente defiende la selección de Indonesia, es uno de los jugadores naturalizados que ha recibido mucha atención, especialmente en cada aparición en las competiciones europeas de élite.

Lea también: ¡En vivo por ANTV! En curso, duelo de Serie A AC Milan vs Hellas Verona



Sin duda, la Fiorentina aspira a la victoria para mantener su posición en la clasificación. Se espera que el apoyo del público local haga que La Viola aparezca presionando desde el inicio del partido. Sin embargo, el Cremonese salió decidido a ofrecer resistencia, apoyándose en la disciplina defensiva y en los reflejos de Audero entre los palos.

El partido Fiorentina vs Cremonese se puede ver en vivo solo por ANTV, el domingo por la noche WIB. Se prevé que este partido será intenso, con un duelo entre dos porteros experimentados que están listos para determinar el resultado final.