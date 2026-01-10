Fiorentina vs AC Milan e Inter Milan vs Napoli en vivo por ANTV

Italia, LARGA VIDA – La jornada 20 de la Liga Serie A italiana está programada para comenzar el sábado por la noche y presentará una serie de partidos interesantes, incluidos dos grandes partidos que reunirán Fiorentina vs AC Milán así como Inter de Milán vs Nápoles. Ambos partidos podrán verse en vivo a través de ANTV.

El partido más esperado de esta semana es el duelo del Inter de Milán contra el Napoli, que tendrá lugar en el estadio Giuseppe Meazza de Milán el lunes por la mañana a las 02.45 WIB. Se prevé que este partido será feroz porque los dos equipos compiten en la cima de la clasificación.

El Inter de Milán está decidido a volver a la senda del triunfo para mantener su primera posición en la clasificación. Los de Cristian Chivu ocupan actualmente el primer puesto con 42 puntos en 18 partidos, tres puntos por delante de su rival de la ciudad, el AC Milan, que ocupa el segundo puesto.

Mientras tanto, el Napoli también aspira a una victoria importante. El equipo de Nápoles ocupa el tercer lugar de la clasificación con 38 puntos en 18 partidos, cuatro puntos por detrás del Inter. Si logra sumar los tres puntos, el Napoli tiene la oportunidad de ascender al segundo puesto y reducir la diferencia con los nerazzurri.

Además de este gran partido, el AC Milan visitará por primera vez la sede de la Fiorentina el domingo por la noche a las 21.00 horas en el estadio Artemio Franchi de Florencia. El Milán debe ganar para mantener sus posibilidades en la búsqueda de la primera posición de la clasificación.

Por otro lado, la Fiorentina intentará levantarse de la adversidad. Actualmente, La Viola todavía está luchando por salir de la zona de descenso después de acumular solo 13 puntos en 18 partidos, por lo que el partido contra el Milán es muy crucial para ellos.

La semana 20 de la Serie A también contará con otros partidos interesantes, como Como vs Bolonia, AS Roma vs Sassuolo y Juventus vs Cremonese, que tienen el potencial de influir en la competencia en la parte media y baja de la clasificación.

Calendario de la Liga Italiana Semana 20

Sábado

Como vs Bolonia – 21.00 WIB

Udinese vs Pisa – 21.00 WIB

Domingo

AS Roma vs Sassuolo – 00.00 WIB

Atalanta vs Torino – 02.45 WIB

Lecce vs Parma – 18.30 WIB

Fiorentina vs AC Milán – 21.00 WIB