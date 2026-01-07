Finn Wolfhard, Teyana Taylor, Alexander Skarsgård

“Sábado noche en vivo«está sonando en el nuevo año con tres nuevos episodios en enero, dirigidos por los presentadores primerizos Finn Wolfhard, Teyana Taylor y Alexander Skarsgård. A ellos se unirán sus respectivos invitados musicales A$AP Rocky, Geese y Cardi B.

El 17 de enero, Wolfhard hará su debut en “SNL” un par de semanas después del final de la serie “Stranger Things” de Netflix, que ha protagonizado desde 2016. Rocky, quien protagonizó “Highest 2 Lowest” de Spike Lee, tiene su cuarto álbum, “Don’t Be Dumb”, que se lanzará el 16 de enero.

Taylor estará al mando del Studio 8H el 24 de enero mientras se encuentra en su campaña de premios por “One Battle After Another”, que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio. Ya recibió nominaciones al Globo de Oro, Critics Choice y Actor Award (anteriormente SAG) por su actuación en la película de Paul Thomas Anderson. La banda de Brooklyn Geese hará una parada en su gira mundial para celebrar su álbum de 2025 “Getting Killed”.

Skarsgård presentará “SNL” el 31 de enero para promocionar su película “Pillion”, que se estrenará el 6 de febrero, así como su papel en la película de Charli xcx “The Moment”, que se estrenará el 30 de enero. Cardi B hará su segunda aparición en la serie, interpretando canciones de su nuevo álbum, “Am I the Drama?”

El episodio de Wolfhard marcará la primera transmisión después de la emotiva salida de Bowen Yang, quien dejó el programa después de siete temporadas. La partida de Yang se produjo después de una reestructuración del elenco en la que los veteranos de la serie Heidi Gardner y Ego Nwodim abandonaron el programa, mientras que caras nuevas como Jeremy Culhane, Kam Patterson y Veronika Slowikowska se unieron al conjunto.

“SNL” se transmite los sábados a las 11:30 pm ET por NBC.