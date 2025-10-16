Finn Wolfhard temía una reacción violenta de ‘Stranger Things 5’ como ‘Juego de tronos’

Finn Wolfhard revelado en una nueva entrevista con la revista Time que sufrió un ataque de pánico durante la producción de “Cosas más extrañas 4″ dado el intenso fandom del programa, que en ocasiones ha sido “inconscientemente aterrador” de manejar. Wolfhard interpreta a Mike Wheeler en el éxito de taquilla netflix Serie, que inicia su quinta y última temporada en noviembre. El actor tenía apenas 13 años cuando debutó “Stranger Things” y lo catapultó a la fama internacional.

«Es sólo un síntoma de lo que puede ser el cine, que es caótico», dijo Wolfhard a la publicación. «Como niño actor, intentas facilitarle las cosas a la gente. No sabes cómo hablar por ti mismo. No sabes cómo pedir un descanso… Fue increíble y subconscientemente aterrador tener 13 años y, de repente, todo el mundo sabe quién eres».

Durante el rodaje de «Stranger Things 4», las presiones de la fama chocaron con los protocolos de producción post-COVID, además Wolfhard «estaba teniendo luchas normales en la primera relación… A mitad de una escena comencé a hiperventilar. Era como una pecera porque muchos de los extras son fans. Culminó en una especie de ataque de pánico».

Los coprotagonistas de Wolfhard, Caleb McLaughlin Gaten Matarazzo, de 23 años, «lo llevaron a un lado y le aseguraron que ellos estaban sintiendo la misma presión», escribe Time.

Cualquier presión que existiera para Wolfhard y todo el elenco de “Stranger Things” solo se intensificó cuando comenzaron la producción de “Stranger Things 5”. El final de la serie del programa seguramente será uno de los episodios más analizados en la historia de la televisión. Como saben los fanáticos de programas como “Lost” y “Game of Thrones”, un final de serie enormemente divisivo puede correr el riesgo de manchar todo el legado de un programa.

«Creo que todo el mundo estaba bastante preocupado, sinceramente», dijo Wolfhard. revista tiempo. “Por la forma en que ‘Game of Thrones’ se hizo trizas en la última temporada, todos estamos entrando en esto diciendo: ‘Esperamos que ese tipo de cosas no sucedan’. Pero luego leemos los guiones. Sabíamos que era algo especial”.

Matt y Ross Duffer, creadores de «Stranger Things» dijo Variedad en una historia de portada exclusiva que han tenido planeado el final del programa durante varios años y siempre han estado escribiendo para ello, lo que con suerte creará un final de serie que entregue los productos.

“Hace años que sabíamos aproximadamente cuál era la escena final; no era algo que nos costara idear”, dijo Matt. «Hubo elementos que se discutieron durante semanas, pero la idea central del final la tuvimos durante mucho tiempo».

“Stranger Things 5” comienza con el vol. 1 el 26 de noviembre.