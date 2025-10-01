Finn Wolfhard para escribir la película biográfica de reemplazos

A medida que la anticipación crece para la temporada final de «Cosas más extrañas,» estrella Finn Wolfhard ha alineado otro proyecto que lo lleva de regreso a los años 80.

El protagonista «it» y «Ghostbusters» se asocia con su padre, Eric Wolfhard, y el productor Rich Peete para traer la aclamada biografía de Bob Mehr «Trouble Boys: La verdadera historia de los reemplazos«A la pantalla grande.

El padre y el hijo coescribirán el guión, con Peete produciendo «Trouble Boys» bajo su banner de reloj del vecindario. Peete recientemente colaboró ​​con el Finn Wolfhard reemplazado por la CAA en A24 «La leyenda de Ochi,» cual Hizo su estreno mundial en Sundance a principios de este año.

Publicado en 2016, «Trouble Boys» es ampliamente considerado como la crónica definitiva de los reemplazos, la legendaria banda de punk de Minneapolis conocida por dar forma al rock alternativo estadounidense. Si bien la influencia de la banda fue innegable, después de haber allanado el camino para los llenadores del estadio de los 90 Nirvana y Green Day, los miembros originales Paul Westerberg, Bob Stinson, Tommy Stinson y Chris Mars a menudo están en el centro del drama. Lorne Michaels les prohibió regresar a «Saturday Night Live» después de una actuación de autoscanidad en 1986 que señaló la caída de la banda. (Westerberg regresó a «SNL» como artista en solitario en 1993.)

Escrito por Bob Mehr, un veterano crítico de música y ensayista ganador del Grammy, «Trouble Boys» se convirtió en un éxito de ventas del New York Times y obtuvo honores del libro del año de NPR y Rolling Stone.

El proyecto marca otro movimiento detrás de la cámara para Finn Wolfhard, quien recientemente codirigió, co-escribió y coprodujo la película de terror de neón «Hell of a Summer» junto a Billy Bryk. Al mismo tiempo, ha hecho graves avances en el espacio musical y actualmente está en su primera gira en solitario empatada en su álbum debut «Happy Birthday». La quinta y última temporada de «Stranger Things» se lanza en Netflix el 26 de noviembre y se implementará de forma incremental en lugar de un atracón, terminando en la víspera de Año Nuevo.

En un reciente Variedad historia de portadaEl multi-hyphenate habló sobre trabajar con su padre en un proyecto secreto con temática musical en su casa en Vancouver. «He estado escribiendo mucha música y escribiendo esta película con mi papá, lo que ha sido realmente increíble», dijo Wolfhard sobre cómo había pasado su tiempo desde que la producción envolvió «Stranger Things» en diciembre. «Se trata de una banda con la que creo que tengo mucho en común, muchos de los miembros. Realmente no puedo hablar de la banda real porque todavía no tengo los derechos oficialmente».

El padre y el hijo son representados por Venture Entertainment Partners y el firma de abogados Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner & Klein.

Peete, que está en preparación en la película de terror A24 de Jeremy Saulnier «Octubre», que comienza a rodar este mes, y el reloj del vecindario es manejado por abogados de Granderson des Rochers. Mehr está representado por CAA.