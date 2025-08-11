Finlandia: tres ciclo de ‘elfos’ a Santa Claus Village







Tres trabajadores postales partieron el sábado en su viaje en bicicleta de casi 3000 km desde San Nikolaus, Alemania, a la pequeña ciudad de Rovaniemi, Finlandia, hogar de Papá Noel Aldea.

Viajan hacia el norte para traer cartas y listas de deseos de Navidad dirigidas a Santa Claus desde San Nikolaus, en el estado de Saarland de Alemania, al parque de atracciones con temas de invierno encaramado en el borde del Círculo Ártico.

El propio San Nikolaus, con su larga capa púrpura y un alto personal dorado, estuvo presente el sábado para entregar las cartas a los tres elfos.

El viaje tomará aproximadamente dos semanas AlemaniaDinamarca y Suecia en camino a Finlandia. El grupo se encuentra entre los voluntarios de Deutsche Post respondiendo cartas de niños de todo el mundo desde 1967.

