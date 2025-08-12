Finlandia de preparación de películas a continuación Klaus Härö, Tonislav Kristov Films

Nominado al globo de oro Klaus Härö («El esgrimador») y dos veces seleccionado por Sundance Tonislav Hristov («The Good Postman», «The Magic Life of V») están preparando sus próximas fotos con los socios de producción regulares Kaarle Aho y Kai Nordberg de Helsinki con sede en Helsinki Hacer películas.

Mientras que su último drama de la Segunda Guerra Mundial «Never Alone» está reservado para una carrera teatral en múltiples territorios, incluidos los EE. UU. A través de Menemsha Films, Härö, uno de los Helmers más destacados de Finlandia comenzará a lentes de su próxima apuesta, «Blue Baby», en septiembre.

Aho ha revelado a Variedad El elenco finlandés de la lista A dirigida por Oona Airola («el día más feliz en la vida de Olli Mäki»), Laura Birn («El cuervo», «purga») y Jussi Vatanen («Hojas caídas», «El hombre que murió»).

Escrito por Jimmy Karlsson y Kirsi Vikman, recientemente acreditado por el «My Sailor, My Sailor» de Härö, que tocó en los cines de EE. UU. A través de Music Box, el «Blue Baby» impulsado por el personaje de € 2.9 millones ($ 3.3 millones) está ambientado en Helsinki de la actualidad.

La historia se convierte en dos mujeres, Inka (interpretada por Birn), una enfermera especializada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital para niños, y Leni (Airola) que ha dado a luz a un bebé con una afección cardíaca severa. Sus destinos se entrelazan cuando las enfermeras amenazan con atacar en medio de la crisis de la salud.

«Es un drama profundamente humano, que se desarrolla durante una semana. Tendremos dos capas: la hermosa amistad entre las dos mujeres y la huelga de las enfermeras con un reloj de ticking, ya que amenaza con poner en peligro la vida del niño pequeño con insuficiencia cardíaca», dijo Härö cuya idea de destacar el sistema de salud de Finlandia subió a la presión ante Covid. «Me conmovió el hecho de que las enfermeras que nos cuidan, a menudo son empujadas al límite. La pregunta es si no nos preocupamos por ellas, ¿cómo pueden preocuparse por nosotros?»

Making Movies’ fourth feature with Härö after the Oscar-short-listed “The Fencer,” Toronto entries “One Last Deal” and “Sailor, My Love” is co-produced by Lithuania’s Filmas and Bulgaria’s Soul Food, with support from the Finnish Film Foundation, pubcaster Yle, B-Plan Distribution, Finland’s Church Media Fund, Konstsamfundet, Lithuanian tax incentives, the Lituanian Film Center, Eurimages, Nordisk Film & TV Fond y UE Creative Media.

Lanzamiento de Haugesund

Hacer el segundo proyecto importante de películas, «Quiet Lake», alineado para un inicio de la fotografía principal de 2026, se lanzará en el mercado de coproducción nórdica en Haugesund el 20 de agosto.

Compartiendo su tiempo entre Finlandia y su natal Bulgaria, Hristov fue nominado a Sundance tanto para sus documentales «The Good Postman» como para su debut en la ficción «The Good Driver» (2022). Un triple ganador en los Bulgarian Film Awards, se vendió a HBO.

El trabajo de ficción de segundo año de Hristov «Quiet Lake», escrito por Jenni Jauri y Aho, se encuentra en un complejo remoto en Kilpisjärvi, en Laponia finlandesa. El personaje principal Virpi, un conductor de botes de mediana edad, «necesita aclarar su reputación y resolver su pasado y evitar los desorden al rastrear a un turista japonés desaparecido que está acusado de haber robado», se ejecuta la logline.

«Kaarle Aho me trajo la historia muy temprano», dijo Hristov sobre su octava colaboración con el productor-escritor. «Fue un primer borrador escrito por Jenni. De inmediato, me sentí atraído por ello. Tocó temas a los que seguí volviendo en mi trabajo: la gente en el exterior miraba, tratando de encontrar dónde pertenecen, a menudo en comunidades pequeñas y unidas».

«Siempre me ha interesado ese tipo de personajes, los que se sienten invisibles, a quienes el mundo ha olvidado. Incluso en su forma difícil, la historia tenía algo emocionalmente honesto al respecto. Sentí que había mucho corazón en él, y vi el potencial de decir algo pequeño pero significativo, de una manera muy humana. Eso es lo que realmente me enganchó», me dio la vuelta.

Expandiendo su visión, Hristov dijo que usará su estilo cinematográfico híbrido de marca registrada: «Debido a que siento que todavía hay mucho que descubrir y desarrollar con ese enfoque. Al igual que con» The Good Driver «, el Helmer tiene la intención de usar dos tripulaciones separadas,» Uno que funciona en una configuración de ficción tradicional, y el otro operativo más como un equipo documental, más pequeño, más flexible, es capaz de reaccionar rápidamente a lo que se despliega en el momento tradicional en el momento tradicional. De esa manera, puedo mezclar escenas con entornos reales, personas reales e interacciones sin guión «, dijo.» Crea una textura que me parece realmente convincente, donde no siempre estás seguro de lo que es real y lo que está escrito, pero todo se siente emocionalmente cierto «. Eso es algo que estoy emocionado de impulsar aún más con este proyecto «.

El proyecto de € 2.1 millones ($ 2.4 millones) ha recibido el apoyo del desarrollo de la Fundación de Cine Finlish y el apoyo de producción del Bulgaria National Film Center y se está organizando por el momento, como una coproducción entre hacer películas, Hristov’s Soul Food en Bulgaria y Cinenic de Suecia. «Estamos ansiosos por encontrar un coproductor noruego y disparar en el norte de Noruega», dijo Aho, que buscará socios en Haugesund.

Las nuevas películas nórdicas se realizarán del 19 al 22 de agosto.