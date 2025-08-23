VIVA – Barcelona Volver para enfrentar un gran dilema antes del cierre del mercado de transferencias de verano 2025. Según los informes, el club gigante español está listo para lanzar uno de los jugadores del primer equipo, a pesar de que el entrenador Hansi Flick Roto quiero conservarlo.

Barça Sometido a un verano de agitación. No pudieron traer a Nico Williams de Athletic Bilbao, a pesar de que lo había convertido en el objetivo principal.

Por otro lado, el Blaugrana logró reclutar al portero Joan García de Espanyol, el joven extremo Roony Bardghji de FC Copenhague, así como Marcus Rashford del Manchester United con un préstamo estacional.

Sin embargo, los problemas clásicos se rehacen. Las limitaciones financieras dificultan que el Barça registre nuevos jugadores en la competencia nacional. De hecho, Rashford solo se puede registrar el día antes del partido inaugural de La Liga contra Mallorca.

El presidente del club, Joan Laporta, ahora se centra en vender jugadores para abrir el espacio financiero. Uno de los nombres que ingresaron a la lista de ventas es Marc Casado. Según los informes, el centrocampista de 22 años es demandado por el Club La Liga, Premier League, al gigante de la Ligue 1, Marsella.

Casado es bastante vital la temporada pasada. Aunque estaba ausente casi dos meses debido a una lesión en la rodilla, siguió siendo la primera opción cuando Flick giró el equipo. Además de jugar calidad, Flick evalúa que el jugador tiene un espíritu de liderazgo y una gran influencia en el vestuario.

No es de extrañar que el entrenador alemán se opusiera. Hizo hincapié en que Casado todavía estaba incluido en su plan esta temporada.

«He hablado con él. No creo que quiera ir, y también quiero que se quede aquí. Esta temporada será muy pesada, necesitamos a todos los jugadores», dijo Flick en una conferencia de prensa, el viernes 22 de agosto de 2025.

Aun así, la decisión final sigue en manos de la gerencia del club. Esta situación hace que el futuro del Casado en Camp Nou todavía sea gris, en medio de la presión financiera que nunca se detiene.