Finalmente, se responde la razón por la cual Ridwan Kamil usa a menudo el nombre Aura Kasih para rimar.

Bandung, VIVA – No Ridwan Kamil Los internautas siguen debatiendo este tema después de que salieran a la luz una serie de rastros digitales del pasado. Lo que más ha llamado la atención es la costumbre del ex gobernador de Java Occidental de decir nombres. Aura Kasih en sus rimas oficiales.

Este hábito provocó entonces especulaciones públicas, especialmente en medio de la cuestión de la crisis en la casa de Ridwan Kamil y Atalia Praratya. No pocos internautas relacionaron la rima con la supuesta especial cercanía entre Ridwan Kamil y el cantante. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Este problema se volvió cada vez más popular después de que varias cargas antiguas se volvieran virales nuevamente en las redes sociales. Desde fotos de vacaciones en Italia, pinturas de Aura Kasih, hasta videoclips de eventos oficiales con rimas de Ridwan Kamil usando el nombre Aura Kasih.

Se sabe que Ridwan Kamil incluyó el nombre Aura Kasih varias veces en sus rimas durante el período 2021 a 2023.

«Aura Kasih aparece en las vallas publicitarias. Concierto del viernes en Cibiru. Agradecemos al señor Nugroho. Éxito y salud en el nuevo lugar», decía una de las rimas virales, citada el domingo 4 de enero de 2026.

Ridwan Kamil volvió a decir una rima similar en 2022 en la clausura del 37º Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) a nivel de la provincia de Java Occidental en Sumedang.

«Aura Kasih fue a comer rendang. Atta Halilintar fue a comer albóndigas de hueso. Gracias a la gente de Sumedang. MTQ Jabar fue un éxito brillante», dijo.

Este fenómeno suscita entonces grandes interrogantes entre el público. ¿Por qué el nombre Aura Kasih aparece a menudo en las rimas de Ridwan Kamil?

En respuesta a esto, finalmente habló la abogada de Ridwan Kamil, Wenda Aluwi. Destacó que la rima no tenía ningún significado especial según la interpretación de los internautas.

«Oh, en Java Occidental, todo el mundo usa pantun. Todo el mundo lo usa, así que ahora es el más fácil en todas partes, Aura Kasih, gracias por eso, ¿verdad?» dijo.

Según Wenda, el uso del nombre Aura Kasih en el pantun es sólo un juego de palabras comúnmente utilizadas en Java Occidental y no tiene ningún contenido personal.