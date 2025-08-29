Finalmente se encontró la motocicleta Black Beat de Ojol Driver, ahora perdió a su maestro

Yakarta, Viva – La moto del conductor OJOL Affan kurniawan La víctima de Rantis Brimob finalmente fue encontrada y estaba en un espacio estrecho. En un rincón estrecho de una antigua casa alquilada en Jalan Tayu, Dukuh Atas, Menteng, Central Yakarta, una moto negra Honda Beat con el número de policía B 5029 BNK estacionado cuidadosamente.

El cuerpo sigue siendo suave, solo delgado polvoriento, con cascos verdes Ojol escondidos en el frente. La moto ahora es un testigo silencioso de la lucha, así como una profunda tristeza por la familia Affan Kurniawan (21), un taxista de motocicletas en línea que murió trágicamente después de ser aplastado por un vehículo táctico BRIMOB (Rantis) en Jalan Pejonpongan, jueves (8/28/2025) por la noche.



La atmósfera de la funeraria de Affan Kurniawan, conductor de Ojol, que fue asesinado por Barracuda Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Muri (50), un propietario alquilado que ha conocido durante mucho tiempo a la familia Affan, mantiene una triste historia detrás de la moto.

«Antes de ser OJOL, había sido una seguridad ambiental. Mantener el medio ambiente. Tal vez porque sus ingresos faltaban. El salario de seguridad fue comprado por la moto.

Affan compró la moto de ritmo a crédito, y hasta que murió, las cuotas no han sido pagadas.

«La moto es latida. La moto no ha sido valida.

Ahora, el vehículo que originalmente era una base de la vida de Affan para encontrar la fortuna es en realidad un recordatorio amargado. Detrás del cuerpo negro que todavía es resistente, almacenó historias sobre jóvenes que trabajan duro para soportar la carga de las familias en la temprana edad.

Muri también le dijo a los segundos que escuchó sobre el desafortunado incidente.

«Él (nuevamente entre) gofood. Continúa regresando a casa atrapado allí. Estaba atrapado allí, entró en pánico. Panics para correr en cualquier lugar. Finalmente estaba en el medio. Se cayó.

Pero el corazón más penetrante, dijo Muri, fue negligencia cuando Rantis cruzó.

«Ya se sabe que debe ser aplastado debe detener primero (Rantis Brimob) es tirado o retirado o qué. Eso es lo que me arrepiento», dijo.

Ahora, la moto de ritmo con la placa B 5029 BNK solo está en silencio en la esquina alquilada, de pie, pero perdió a su maestro. (Abdul Gani Siregar/Tvonenewscom)