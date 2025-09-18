Finalmente revelado! La madre de Yu estaba abierta a abrir su voz sobre la causa de la muerte del hijo

China, Viva – Después de casi una semana, el público fue sacudido por las tristes noticias y eclipsado por rumores salvajes, la familia finalmente dio certeza sobre la muerte del actor chino, Yu Menglong.

A través del relato oficial del estudio del actor, la madre de Yu Menlong hizo una declaración abierta. Afirmó que su hijo murió el 11 de septiembre debido a un trágico accidente, no por una conspiración como lo discutieron los ciudadanos. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

‘

Esta declaración también desestimó varias especulaciones que habían arrastrado varios nombres de figuras públicas y activaron el ruido en las redes sociales. La madre explicó que el consumo de alcohol era el factor principal que causaba una incidencia fatal que cobró la vida del actor de 36 años.

Además, la familia asegura que hayan trabajado junto con la policía. El proceso de investigación oficial se ha completado y los resultados se entregan directamente a la familia. En conclusión, no hubo indicios de intencional o participación de otras partes en el incidente.

Claramente, la madre de Yu Menlang también le pidió al público que detuviera la especulación que en realidad agravó las heridas familiares.

«Espero que todos puedan ver este incidente racionalmente y abstenerse de más especulaciones», dijo.

También expresó su deseo de volver a la vida en silencio, recordando al Hijo a través de hermosas obras y recuerdos.

«También espero poder volver a una vida tranquila, traer recuerdos sobre moverse y tratar de vivir bien», agregó.

Aunque ha habido una aclaración de la familia, las conversaciones en las redes sociales no han retrasado por completo. Algunos usuarios de Internet aún exigen declaraciones oficiales de la policía como una forma de validación. Sin embargo, para muchos fanáticos leales, las cartas de la madre se consideran suficientes para cerrar el capítulo de especulaciones y comenzar a conmemorar la contribución de Yu Menglong en el mundo del entretenimiento.