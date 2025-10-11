Finalmente respondida, esta es la razón por la que Amanda Manopo y Kenny Austin se apresuraron a casarse

Jacarta – Boda de lujo Amanda Manopo Y Kenny Austin en The Langham, Yakarta, el viernes 10 de agosto de 2025, resulta tener una historia no menos interesante que el esplendor del evento. Detrás de este feliz momento, el público quedó sorprendido porque se pensaba que esta pareja de famosos había decidido casarse muy rápido.

Esta curiosidad finalmente fue respondida cuando Amanda y Kenny conversaron casualmente en una recepción ofrecida por Evan Sanders y Astrid Tiar. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«¿Por qué de repente es el día 10 del décimo mes de 2025, hombre?» Preguntó sin rodeos Astrid Tiar, citada el domingo 12 de octubre de 2025.

Sin más, Kenny Austin reveló que su relación no había durado mucho.

«Sí, empezamos en mayo», dijo sinceramente el actor de 33 años.

Esta declaración de repente sorprendió a los invitados presentes. Sin embargo, Amanda Manopo enfatizó con calma que su decisión de casarse rápidamente no se debió a prisas, sino a intenciones maduras.

«En realidad, he estado hablando de este proceso (matrimonio) desde el principio», dijo Amanda.

«Le dije a Kenny, si por ejemplo Kenny quiere acercarse a mí, ya no estoy en esa posición», continuó con firmeza.

Amanda agregó que desde el principio había involucrado a Dios en cada paso de su relación.

«Si, por ejemplo, él no es tu alma gemela, Dios seguramente pondrá distancia», concluyó.

Las oraciones de Amanda aparentemente fueron contestadas. Desde que se comprometieron por primera vez en mayo de 2025, su relación se desarrolló tan rápido que finalmente llegaron al altar en menos de seis meses.

El valiente paso de Amanda y Kenny es la prueba de que cuando dos corazones están alineados y confiados, el tiempo ya no es un obstáculo para dar un paso hacia la felicidad.