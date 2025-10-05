Finalmente, prometido, esta es las oraciones de El Rumi y Syifa Hadju al celebrar el aniversario de 1 año

VIVA – pareja joven El rumi Y Syifa hadju Finalmente se comprometió oficialmente después de un año de tener una aventura. Desde el principio, muchas personas apoyaron a la pareja para continuar la relación con el pasillo y parece que se tomaban en serio su dirección y propósito.

Antes de solicitar Syifa Hadju en Suiza, El Rumi había dado una sorpresa para el primer aniversario o aniversario con un aniversario muy lujoso y romántico. Este momento especial se celebra con una cena romántica en un restaurante.

Syifa Hadju parecía muy feliz de recibir una serie de regalos de su amante. Entre estos se encuentran el ramo de rosas y collares rojas de la marca Cartier cuyo precio es exorbitante.

Syifa Hadju, que subió el momento feliz a Instagram, escribió sus esperanzas. Afirmó obtener mucho amor y felicidad durante un año experimentando una relación con El Rumi. Syifa Hadju también espera convertirse en una pareja de El Rumi para siempre.

«Un año por amor y risas, tostadas para siempre», escribió Syifa Hadju en Instagram, citado el domingo 5 de octubre de 2025.

Respondiendo a la carga, El Rumi escribió un comentario. Expresó su corazón a Syifa Hadju y esperaba lo mismo, a saber, su relación duró para siempre.

«Te amo para siempre mi bebe. Bismillah para siempre», dijo El Rumi.

Para obtener información, la historia de amor entre El Rumi y Syifa Hadju ha estado en el centro de atención pública desde que comenzaron a establecer el amor. Su cercanía comenzó a detectarse después de que Syifa Hadju terminó la relación anterior con Rizky Nazar.

Su relación finalmente se hace pública y recibe mucho apoyo, incluso de la familia extendida de El Rumi, especialmente la madre, Maia Estianty, quien a menudo proporciona un código de apoyo en las redes sociales.

A principios de octubre de 2025, después de celebrar el aniversario de su primera relación, El Rumi se puso más en serio. Sorprendió al público solicitando a Syifa Hadju en una ubicación muy hermosa en Seerbrunnen, Suiza, ambientada en las montañas Alps.

Este momento romántico es inmortalizado y compartido por ambos en las redes sociales, mostrando un gran anillo de diamantes como símbolo de su compromiso. Esta aplicación marca un nuevo capítulo sobre su viaje de amor, que ahora está oficialmente comprometido y preparado para el nivel de matrimonio. Aunque no se ha anunciado la fecha exacta del matrimonio, esta pareja parece más sólida para estar juntos.