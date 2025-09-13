Finalmente, mejores días para los agricultores







Estaba increíblemente feliz en nombre de los agricultores en todo el estado de Maharashtra cuando informan sobre el Política de Mahaagri-AI 2025-2029 fueron publicados hace unas semanas. Debo confesar que, durante las últimas tres décadas más o menos, a menudo he sentido que los agricultores no obtienen la importancia que merecen, por lo que el anuncio de una política de IA fue muy útil para tranquilizarme que el gobierno se preocupa por las personas que nos alimentan. También me tranquilizó porque si hay un gobierno que comprenda la mejor manera de usar la tecnología para beneficio de todos, son las personas las que administran este estado. La prueba de su experto en tecnología nos rodea, si nos importa mirar. Visite a cualquier sitio web del gobierno si no me cree.

El comunicado de prensa sobre esta nueva política se refería a ella como un «paso transformador» para revolucionar la agricultura india. También mencionó la IA generativa (utilizada principalmente para crear contenido de algún tipo), drones, robótica, ‘visión por computadora’ y análisis predictivo, lo que me hizo aplaudir a la agencia de relaciones públicas que lo había reclutado. Después de todo, estas palabras no surgen en Mantralaya tan a menudo como la mayoría de nosotros imaginamos, ¿verdad?

Aquí está la mejor parte: un desembolso presupuestario de Rs 500 millones de rupias. Cuando se mencionan grandes figuras como estas, un resultado positivo está casi garantizado. Claro, puede que no suceda en nuestra vida, pero los nietos de los agricultores pueden beneficiarse, lo que puede hacer que sus problemas actuales sean un poco más fáciles de soportar. También es por qué creo que el tren bala entre Bombay Y Ahmedabad estará operativo en cualquier momento.

A medida que pasaba más tiempo leyendo sobre la política, me complació notar que tiene como objetivo abordar desafíos como el cambio climático y el estrés hídrico. Esto fue una sorpresa, para ser honesto, porque durante mucho tiempo había tenido la impresión de que el clima y el agua no estaban en la lista de planes gubernamentales. Con el desarrollo sin control, el corte desenfrenado de los manglares y los árboles para las carreteras costeras, y el acceso limitado al agua corriente en la capital financiera del país, había llegado a aceptar que el eventual apocalipsis debía tratarse de manera ad hoc, como todo lo demás.

Luego estaba la parte de IA de la política, que mencionó herramientas predictivas y sistemas de asesoramiento en tiempo real. Ambos tenían sentido, aunque tenía algunas dudas sobre la precisión y la difusión de información. Pensé en los pronósticos meteorológicos, por ejemplo, y en cómo había pasado gran parte de mi vida al enterarse de que el departamento encargaba de decirnos si iba a llover o no podría estar muy fuera de lugar. E, incluso si estas herramientas y sistemas funcionaran, no podía ver cómo se transmitirían esos datos a los agricultores que a menudo no tenían acceso a los alimentos, y mucho menos los dispositivos que podían armarlos Hechos que cambian la vida.

Otra cosa que provocó más preguntas fue la mención de los sistemas blockchain basados ​​en código QR para garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la exportación. La palabra ‘blockchain’ ha estado surgiendo en bares y pubs de todo el país durante una década y, en todo ese tiempo, aún no he escuchado a dos personas estar de acuerdo en cómo debe funcionar. Por otra parte, tal vez uno de nuestros ministros en el Departamento de Agricultura ha sido un experto en el tema todo el tiempo.

Podría continuar, dado lo impresionante que era la lista y cómo discutió todo, desde un motor de inteligencia geoespacial y avisos multilingües basados ​​en IA hasta una caja de arena de IA, módulos de entrenamiento especializados y centros de investigación. Todo sonaba increíble, pero aún no podía reconciliar esta promesa de un futuro brillante con el conocimiento de que solo este año, 767 agricultores murieron por suicidio en Maharashtra entre enero y marzo. La cifra del año pasado fue de 2635, y el año anterior vio 2851 muertes. Desde 2001, 39,825 agricultores han muerto, y estas son las cifras oficialmente reportadas. Trato de no pensar en lo que no se informa.

Pero, quién sabe, tal vez lo que la agricultura ha estado perdiendo todo el tiempo es una política de IA. Tal vez los agricultores están en la cúspide de una edad de oro que los ha excluido hasta ahora.

Tal vez este sea solo el comienzo de mejores días para ellos, seguido de milagros para todos los demás. De hecho, si este plan funciona, creo que pronto podemos tener Políticas de IA Eso beneficia a otros grupos que han sido ignorados por el gobierno durante tanto tiempo: mujeres, niños, personas mayores o incluso trabajadores de cuello azul. Cualquier cosa es posible para aquellos que creen.

Cuando no está despotricando sobre todas las cosas de Mumbai, Lindsay Pereira puede ser casi dulce. Él tuitea @lindsaypereira

