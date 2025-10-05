¡Finalmente! Maarten Paes Otw Arabia Saudita

VIVA – portero principal Equipo nacional Indonesia, Maarten paesFinalmente se fue a Arabia Saudita para unirse al equipo de Garuda en la cuarta fase de calificaciones 2026 Copa del Mundo Zona Asia.

La partida de Maarten se convirtió en una buena noticia en medio de las preocupaciones sobre la línea de la línea del portero indonesio. La razón, dos porteros que jugaron en el extranjero, Emil Audero y Maarten, habían resultado heridos.

Se confirmó que Emil estaba ausente debido a una nueva lesión, mientras que Maarten, que también tenía un problema con los isquiotibiales, ahora se está recuperando y dando una señal positiva a través de las cargas en la historia de Instagram. ‘

En la carga, Maarten fue visto en el avión mientras incluía la legendaria canción «Rumah Kita» de Godbless, una fuerte señal de que estaba listo para defender el rojo y el blanco.

Anteriormente, Maarten tuvo que detenerse durante ocho semanas debido a una lesión en los isquiotibiales que lo hizo ausente para defender al FC Dallas en Major League Soccer (MLS) y también Equipo nacional indonesio Durante la jornada de la FIFA el mes pasado.

Pero la condición del portero de 27 años ahora se mejora gradualmente. Su nombre incluso ha sido incluido nuevamente en la lista de jugadores del FC Dallas cuando se enfrenta a LA Galaxy el domingo (5/10).

Se proyecta que Maarten sea la primera opción bajo el travesaño del equipo nacional indonesio. Ha actuado ocho veces con el equipo de Garuda, incluso cuando tiene un empate en Arabia Saudita 1-1 y ganó 2-0 en la tercera fase de calificación.

La última actuación de Maarten con el equipo nacional indonesio ocurrió en marzo de 2025, cuando las tropas de Shin Tae-Yong ganaron por poco 1-0 sobre Bahrein en el estadio principal de Bung Karno (SUGBK).

Su presencia en Arabia Saudita ciertamente se convirtió en una inyección de un gran espíritu para el equipo de Garuda que perseguía boletos para las finales de la Copa Mundial 2026.

Antes de que Maarten partiera, otros tres porteros, Ernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata y Reza Arya Pratama, ya habían llegado a Jeddah para someterse a preparativos con el equipo.

Con la adición de Maarten Paes, la competencia en la posición del portero del equipo nacional de Indonesia ciertamente será más estricto, al tiempo que fortalece la defensa de Garuda en partidos cruciales en el futuro.