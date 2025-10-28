Finalmente, la oración de la primera Umrah fue respondida.

Tangerang, VIVA – Artista y presentador Rubén Onsu volver a la adoración Umrah. Sin embargo, esta vez, su viaje espiritual se sintió más especial porque partió con Helmiah Chalifah o conocida familiarmente como Mama Ifah, la hermana menor de su difunta madre.

Lea también: Buya Yahya recuerda que la venganza puede carcomer el corazón: apúrate y deshazte del odio y la envidia



Para Rubén, Mamá Ifah es como su propia figura materna. Admitió que estaba muy agradecido de poder finalmente realizar la Umrah con la persona que significa tanto en su vida. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«El plan con mamá comenzó desde el principio. Cuando llegamos allí en ese momento, la segunda oración fue que el plan de ir con mamá fuera exitoso, sí. Esto también se debe a que quería conocer a los hermanos y hermanas que estaban allí», dijo Ruben cuando se reunió en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, el martes 28 de octubre de 2025.

Lea también: Práctica de lectura para generar riqueza de Ustaz Adi Hidayat, perfecta para citas antiguas



Mamá Ifah añadió que este viaje fue también un momento para fortalecer los lazos familiares repartidos en varios países.

Lea también: Si el padre no es musulmán, ¿quién es el tutor del matrimonio? Esta es una explicación completa de la ley islámica.



«La familia de mamá es de Holanda, se conocieron en medio de Jeddah», continuó Ifah.

Curiosamente, Ruben Onsu preparó él mismo todo el equipo para su salida de la Umrah esta vez. Incluso dio prioridad a las necesidades de Mamá Ifah en su lista de equipaje.

«El equipo que traemos también es diferente. Trae cebollas fritas picantes mezcladas con pimienta de cayena para mamá, también hay medicinas, eso es lo primero que puse en mi bolso. Ropa nueva anoche a las 7 en punto. Quiero charlar mucho juntos», dijo.

El padre de tres hijos también dijo que quería pasar más tiempo con Mamá Ifah mientras estuviera en Tierra Santa.

«Quiero que mamá se mantenga sana, que esté a su lado, porque después de haber estado desaparecida durante años, siempre podrá volver», dijo.



Rubén Onsu y Betrand Peto.

Rubén realizó la Umrah por primera vez a finales de agosto de 2025. Ahora admite que no puede describir con palabras el sentimiento de gratitud por poder regresar a Tierra Santa, especialmente con alguien a quien realmente respeta.

«Es difícil saberlo. Quienes han estado allí también deben sentir anhelo, el placer es diferente. Esperemos que este segundo viaje con mamá también haga el viaje más fácil. También seguiremos siendo dirigidos por Hamdan Tour y Hasby Atthallah como propietarios», dijo.