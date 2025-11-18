Finalmente, la entrevista de Holy Cow







El Rashtriya Godhan (Pastores de Vaquero) Mahasangh celebró su cumbre anual la semana pasada del 5 al 9 de noviembre en un estadio cerca Puerta de la IndiaDelhi. Asistieron responsables políticos, expertos en lácteos y representantes de gaushala, además de una exposición de productos de vaca como panchagavya, elaborado con estiércol puro de vaca, orina de vaca, leche, yogur y ghee. El evento fue tan épico que Balaram Pani, decano de las facultades de la Universidad de Delhi, considerada durante mucho tiempo un bastión de la libertad de expresión, habló en voz alta y envió un memorando el 31 de octubre a los directores alentando a los estudiantes y profesores a asistir a esta conferencia innovadora.

Para asegurarse de que no hubiera distracciones, la universidad canceló un seminario programado sobre Tierra, Propiedad y Derechos Democráticos, parte de una serie de conferencias universitarias que se ha llevado a cabo durante seis décadas. ¿Cómo podría eso ser más vital para el interés nacional que el bienestar de las vacas?

En 2031, gracias a las enormes inversiones realizadas en la investigación de todos los aspectos de este animal sagrado, descubrimos que las vacas sagradas pueden comunicarse utilizando un lenguaje sofisticado cercano a la telepatía. También resultó que todas las vacas están completamente familiarizadas con Sanskrit. Era cuestión de tiempo que se abriera la primera universidad del mundo para la educación superior de vacas, la Gomata Mahavidhyalay, en un campus cerca de Varanasi. Tuve el privilegio de tener la primera entrevista con una vaca sagrada, esta vez la Decana de Facultades de dicha universidad. Le hablé mientras ella pastaba pacíficamente, resoplando de vez en cuando.

«Si las vacas son sagradas, ¿por qué las explotamos tanto?» Yo pregunté. «Tomamos toda su leche, su orina y su estiércol. ¿Llamamos santas a las vacas sólo para que se sientan bien?»

“Todo mal, señor G”, dijo la vaca. “Sólo ciertos vacas indiaslos que tienen joroba, se consideran santos. Específicamente, incluyen las razas llamadas Ongole, Gir, Sahiwal, Haryanvi, Kankrej, Red Sindhi, Rathi, Lalkandhari, Gangatiri, Hallikar, Ponwar, Nimari, Golao, Vechur y Deoni. Son las que tienen joroba, llamadas vacas cebú. El resto son simplemente, bueno, vacas impías”.

“Pero…” comencé.

La vaca eructó. «Los indios adoran a todas las vacas sólo para estar seguros. Apuesto a que no se puede distinguir un Ongole de un Deoni o Hallikar».

«¿Cuál es el problema con la joroba entonces?» Yo pregunté.

“Ah, eso”, dijo, alejando las moscas con la cola. «Al igual que los granjeros indios, los cebúes están diseñados para sobrevivir semanas y meses de períodos calurosos y secos sin lluvia, aprovechando los alimentos y el agua almacenados en sus jorobas. También dejan de amamantar y algunos se vuelven estériles».

«No lo diga, señora», le dije.

«Poco dato sobre la leche», continuó. “Las vacas santas producen menos de la mitad de la leche Los indios beben. La fuente de leche constante y de alta calidad de la India es la hembra de búfala de agua, cuya leche tiene un mayor contenido de grasa láctea”.

“¿Entonces la hembra de búfalo de agua también debería ser santa?”

“Uno momento”, dijo. «La verdadera razón por la que se prohíbe el sacrificio de vacas es que las vacas producen terneros, algunos de los cuales se convertirán en toros. Los toros castrados son bueyes, el animal más importante para el granjero indio.

Son dóciles, entrenables, más seguros de manejar e increíblemente resistentes y fuertes. Sin sus bueyes, el granjero está acabado. Son su tractor, su trilladora y su coche familiar combinados”.

“¿Entonces los bueyes también son santos?”

“No”, dijo la señora Cow. «La vaca es sagrada, porque produce toros que pueden convertirse en bueyes. Los bueyes son sólo la clase trabajadora que debe ser explotada».

Debí haber quedado en blanco, porque ella continuó. «Permítanme explicarles de nuevo. En una sequía, las vacas se vuelven secas y estériles, y muchos granjeros pobres las matan en lugar de luchar para alimentarlas. Pero he aquí un pequeño secreto: muchas de esas vacas volverán a ser fértiles una vez que lleguen las lluvias y volverán a producir terneros».

“Llamarlos santos evita su matanza”, dije, cuando amaneció. «Pero espera, ¿no significaría esto que las vacas envejecidas e improductivas también sobreviven?»

La anciana soltó una ráfaga de metano. «Las vacas sagradas no pueden ser sacrificadas. Pero esta norma se aplica sólo a las que portan una tarjeta. Hindúes«, dijo crípticamente. «Como decimos en sánscrito, Tvam ganitam karoshi. Tú haz los cálculos”.

«Lo entiendo. Un granjero podría atar a una vaca vieja o estéril y dejarla morir de hambre».

Eructar.

«O unir a un ternero con un triángulo de madera que irritaría tanto la ubre de la madre que lo mataría a patadas».

Eructar.

“O conducir silenciosamente vacas inútiles a través de la frontera para Bangladesh por la noche, sabiendo que los desollarían, los cocinarían y los convertirían en bolsas”.

«Eres muy inteligente», dijo el gran viejo bovino. «¿Estás seguro de que no eres una vaca?»

Me surgió una última pregunta. “¿Pero qué tienes de santo?”

«Nada. No éramos santos hace 4.000 años», dijo Su Majestad Bovina. «Los hindúes solían sacrificarnos para sacrificarnos y comernos alegremente en las fiestas ceremoniales organizadas por sacerdotes brahmanes. Hacia el año 200 d. C., sólo a los ricos se les permitía comernos. Ahora está prohibido para todos los hindúes, y gracias a Dios. Hoy estamos en un buen lugar. Quiero decir, imagínese si hubieran decidido que las cabras eran sagradas».

«Lo entiendo», dije, entendiéndolo.

«Probablemente no lo hagas», dijo señora vaca. «Pero como dijo un antiguo sabio, Arthavyavastha eva, murkhah: es la economía, estúpido».

