¡Finalmente encontrado! Los segundos de Maia Estianty consideran a Ahmad Dhani frente a él

Yakarta, Viva – Ahmad Dhani Hace algún tiempo tuvo la oportunidad de vencer el tambor de la guerra. Maia Estianty. A través de YouTube y varios podcasts, el líder del grupo Dewa 19 perturbó la vida de la ex esposa.

Leer también: Ahmad Dhani lanza la canción que se reproduce en el café, Anji: LMK todavía recauda pagos



Sin embargo, Maia Estianty no se movió y no fue provocada. Solo se centró en sus actividades y en su nueva familia con Irwan Mussry. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Después de fallecer, Ahmad Dhani y Maia Estianty finalmente se encontraron cuando el partido de El Rumi jugó contra Jefri Nichol. Ambos compactos vienen a apoyar al hijo.

Leer también: La canción Dewa 19 es gratuita en el restaurante, pero hay esta condición de Ahmad Dhani



Los internautas también tuvieron tiempo de registrar los segundos de los dos estaban muy cerca. El momento ocurrió cuando los dos se acercaron al anillo de boxeo, después de que El Rumi conquistó con éxito a Jefri Nichol.

Leer también: Música de regalías polémicas, Ahmad Dhani en realidad libera la canción Dewa 19 para restaurantes



En un video corto subido por una cuenta de hilo @Setiawathy24Maia y Dhani parecían pararse a una distancia cercana. Sin embargo, no hay interacción entre los dos.

Mientras Ahmad Dhani difundió una sonrisa al ver la victoria de El Rumi, Maia Estianty parecía ocupada con su teléfono celular registrando la victoria de su segundo hijo.

Los internautas estaban bromeando diciendo que Ahmad Dhani parecía robado por Maia, mientras que la ex esposa era ignorante, como si no respondiera al paradero de Dhani.

«Maia Estianty y Ahmad Dhani se reunieron en su partido El Rumi … El lugar se destacó en los últimos segundos de Ahmad Dhani mirando a la Madre Maia pero nuevamente.

Los internautas también parecen estar de acuerdo con el título incrustado en la carga. También especularon que Ahmad Dhani intentó buscar atención, mientras que Maia seguía siendo ignorante.

«La Madre Maia ya está sabrosa … No quiero ver. Ahmad Dhani Raper … Quiero charlar con la Madre Maia. Bunmay ha sido vago al verte y buscarlo por la primera vez … intente dic, no lo busquen debido a la Madre Maia.

«Se divierte ver a los anuncios Carmuk como ABG», dijo otro.

«Pakde Saltingg, ¿no es así, o no, Pakde va», dijo el ciudadano, poniendo un emoji riendo?