Finalmente, el entrenador del Valencia FC fue encontrado muerto tras 10 días de búsqueda

Labuan Bajo, EN VIVO – El equipo de identificación de víctimas de desastres (DVI) de la policía de West Manggarai identificó el cuerpo de un hombre encontrado el domingo 4 de enero de 2026 por la mañana como una de las víctimas del hundimiento del barco turístico KM Putri Sakina. Se sabe que la víctima es un entrenador de fútbol del Valencia FC de España que ha sido buscado por el equipo conjunto SAR durante los últimos 10 días.

El jefe de la Oficina SAR de Maumere, Fathur Rahman, dijo que la identificación fue realizada por la policía junto con el hospital después de que el cuerpo fuera evacuado del lugar del descubrimiento.

Búsqueda de becarios de Valencia en el estrecho de Padar, Labuan Bajo Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

«A partir de los resultados de la identificación realizada por la policía y el Hospital General Mombok Labuan Bajo, es cierto que es una de las víctimas del hundimiento del barco KM Putri Sakina. Los resultados de la identificación muestran que la identidad del cuerpo está a nombre de Martín Carreras Fernando, varón, de 44 años», dijo Fathur, el domingo (1/4/2026).

Explicó que el cuerpo se encuentra actualmente depositado en el Hospital Mombok, Labuan Bajo, para recibir tratamiento adicional. La víctima era uno de los pasajeros del barco turístico KM Putri Sakina que, según informes, se hundió en las aguas alrededor del Parque Nacional de Komodo.

Mientras tanto, el equipo conjunto SAR continúa las operaciones de búsqueda de otras dos víctimas que aún no han sido encontradas. El foco de la búsqueda se llevó a cabo alrededor de las aguas de la isla Serai, en la zona del Parque Nacional de Komodo.

Según Fathur, en la operación de hoy el equipo SAR desplegó 17 unidades de equipos de transporte marítimo. La búsqueda se llevó a cabo utilizando un método de barrido adaptado a la dirección de las corrientes superficiales que conducen a la zona de la isla Serai.

«El equipo de búsqueda continúa buceando. El uso del sistema de sonar sigue siendo el mismo que en la búsqueda del día anterior», concluyó. (Reporte de Vera Bahali, tvOne, Labuan Bajo)